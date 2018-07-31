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31.07.2018
РИА Новости

Российские военные выиграли первый этап конкурса "Десантный взвод"

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Международный конкурс Десантный взвод. Архивное фото
Международный конкурс Десантный взвод. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ПСКОВ, 30 июл - РИА Новости. Команда российских десантников выбилась в лидеры по итогам первого этапа международного конкурса десантных подразделений "Десантный взвод", который проходит в Псковской области, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

"В понедельник завершился первый этап конкурса, по его итогам Россия выбилась в лидеры соревнований. На втором месте команда из Китая, на третьем - Иран", - сообщили представители ведомства.

В департаменте также добавили, что в понедельник под Псковом десантники десяти стран вступили в борьбу за звание "лучших среди равных".

"В ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6, китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11. После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров по живописным местам Псковщины", - уточнили в Минобороны.

По условиям конкурса, "выброска участников из вертолетов" проводилась с интервалом не более трех секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске составляла 140-160 километров в час. "Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее восьми килограммов. В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут", - пояснили представители ведомства.

В Минобороны также добавили, что за выполнением всех требований и положений конкурса внимательно следит судейская коллегия, в которую вошли представители всех стран-участниц. "Результаты команды складываются из общего времени: десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления и совершение марш броска, а также штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных показателей", - пояснили в ведомстве.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в Псковской области с 28 июля. Старт соревнованиям дал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

Участие в соревнованиях принимают более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей, а команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой. Все остальные команды Россия обеспечивает техникой и вооружением.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках АрМИ-2018 (Армейских международных игр) с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

30.07.2018
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