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31.07.2018
РИА Новости

Во втором заезде третьего дня "Танкового биатлона" победил китайский экипаж

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Танк команды армии КНР в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018
Танк команды армии КНР в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

АЛАБИНО (Московская область), 30 июл - РИА Новости. Во втором заезде третьего дня "Танкового биатлона-2018" по предварительным данным победу одерживают танкисты из Китая.

Второму экипажу Казахстана не хватило совсем немного для реванша за своих соотечественников из первого заезда первого дня. Они пришли к финишу вторыми с отставанием меньше минуты. Третьими пришли танкисты Кувейта. Экипаж сборной Уганды закончил заезд последним.

В первом заезде 28 июля состязались первые экипажи этих команд. Тогда Китай пришел к финишу за 21 минуту ровно, в понедельник второму экипажу удалось приехать на секунду быстрее. Казахские танкисты в субботу прошли трассу за 24 минуты 42 секунды, сегодня их второй экипаж значительно превзошел результат соотечественников, финишировав за 21 минуту 47 секунд.

В третьем заезде дня на танкодром выйдут сборные ЮАР, Зимбабве, Азербайджана и Индии. Старт назначен на 16:00 по московскому времени.

Все участники заезда, кроме сборной КНР, выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты традиционно соревнуются на своих Тип 96.

"Танковый биатлон-2018" проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр, которые открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.

30.07.2018
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