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31.07.2018
ТАСС

Главное военно-политическое управление создано в Минобороны

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Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Андрей Картаполов
Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и генерал-полковник Андрей Картаполов во время совещания.
Источник: Дмитрий Азаров/ Коммерсантъ

Начальником управления назначен генерал-полковник Андрей Картаполов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главное военно-политическое управление создано в Минобороны РФ. Бывший командующий ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа, который вступает в силу с момента подписания.

Картаполов родился в 1963 году в Германской Демократической Республике. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (1985 год), Военную академию имени Фрунзе (1993 год), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2007 год). Службу проходил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командира дивизии.

В 2007-2008 годах занимал пост заместителя командующего армией в Сибирском военном округе. С 2008 по 2009 год был начальником штаба - первым заместителем командующего армией в Московском военном округе.

С 2009 по 2010 год Картаполов занимал должность начальника управления Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ. С мая 2010 по январь 2012 года был командующим 58-й армией Северо-Кавказского, затем Южного военного округов, в 2012-2013 годах - заместителем командующего войсками Южного военного округа, с февраля 2013 года по июнь 2014 года - начальником штаба Западного военного округа, с июня 2014 года по ноябрь 2015 года - начальником Главного оперативного управления - заместителем начальника Генерального Штаба ВС РФ.

В ноябре 2015 года указом президента Российской Федерации назначен командующим войсками Западного военного округа. Награжден орденом "За военные заслуги", многими медалями.

Главное военно-политическое управление

Впервые военно-политический орган управления появился в Красной армии после революции. Его название неоднократно менялось, и в 1991 году структура получила название Главного военно-политического управления Вооруженных сил СССР. Основной задачей подразделения со времени основания являлась работа с морально-психологическим состоянием личного состава.

После распада Советского Союза политическая составляющая ушла из названия главка - в 1992 году было создано Главное управление по работе с личным составом (ГУРЛС), которое также несколько раз меняло названия.

Согласно информации официального сайта Минобороны РФ, на сегодняшний день основными задачами ГУРЛС являются работа с морально-психологическим состоянием личного состава, информационно-пропагандистская работа и патриотическое воспитание военнослужащих, организация военно-специальной, психологической и культурно-досуговой работы, а также создание условий для свободного вероисповедания.

Главному управлению по работе с личным составом Вооруженных сил РФ непосредственно подчинены Центр военно-патриотической работы ВС РФ, Центр психологической работы ВС РФ, 49-й Центр технических средств. Возглавляет ГУРЛС полковник Михаил Барышев.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
31.07.2018 08:23
Охренеть, чувак с 2007 года нигде больше года не работал и поднимался все выше и выше. Узнать бы еще фамилию крановщика, такие добрые люди сейчас редкость. :)
0
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