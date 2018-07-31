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31.07.2018
Военное обозрение

Почему "русские расисты" не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться

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Вопрос, заданный руководителю американского космического агентства (НАСА) во время мероприятия в Центре стратегических и международных исследований, поставил его в тупик, пишет РИА Новости.

А звучал он так: не существует ли у русских запрета на отправку в космос чернокожих астронавтов (космонавтов)? Ведь с 2011 года, после того как была свернута программа шаттлов и доставкой астронавтов на МКС стала заниматься Россия, на орбите не побывал ни один афроамериканец.

http://www.globallookpress.com

Вопрос оказался неожиданным для директора НАСА. Он ответил, что ни о чем подобном не слышал. При этом обещал разобраться в этом вопросе. Однако каким образом, не пояснил. В самом деле, не будет же он отправлять в Роскосмос официальные запросы. Хотя… Впрочем, и неважно: глава агентства и без запросов знает наверняка, что в России ничего подобного не существует.

Почему же тогда он сразу не озвучил "свое знание"? Видимо, потому, что тогда бы ему пришлось рассказать, а всё-таки, почему в космос уже 7 лет отправляются астронавты лишь с белым цветом кожи. Ведь этот вопрос находится в исключительной компетенции НАСА.

Директору также обязательно бы припомнили случай с чернокожей Джанетт Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой, побывавшей на МКС. Ее отстранили от полета практически перед стартом. Вместо нее полетела белокожая Ауньон-Ченселлор. Разъяснений от НАСА по этому поводу не последовало. Зато брат чернокожей Эппс, не долго думая, обвинил американское космическое агентство в расовых предрассудках.

Теперь становится понятным расплывчатый ответ директора НАСА. Ему проще было сделать вид, что проблемы в России. Ведь все же знают, что чернокожих граждан в РФ – "кот наплакал", значит, именно там и процветает расизм.

30.07.2018
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Россия
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3 комментария
№1
31.07.2018 08:56
Цитата, q
не существует ли у русских запрета на отправку в космос чернокожих астронавтов
Это еще что....  Я недавно какой-то фильм американский смотрел, так там в семье белых из 3-х Ихних детей один чернокожий был.... т.е. теперь каждая семья должна Обязательно одного негритенка родить.... :)
+2
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№2
31.07.2018 11:16
=)
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№3
31.07.2018 13:33
Надо было ещё задать вопрос директору НАСА есть ли среди его детей чёрные, латиносы, китайцы, а если нет, то не следствие ли это вмешательства расистской России в производство его детей.
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