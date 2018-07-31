Сербы надеются завершить модернизацию МиГ29 к визиту Путина в ноябре

Минобороны Сербии надеется завершить модернизацию переданных ему российской стороной истребителей МиГ-29 к визиту Владимира Путина в ноябре текущего года, передает ТАСС сообщение сербского президента Александра Вучича.

www.airforce.ru/Alex van Noye

По словам Вучича, в конце октября – начале ноября в небо над Сербией смогут подняться минимум 8 или 9 истребителей МиГ-29. Люди это увидят снова спустя много лет.

Я думаю, у нас никогда не было собственных МиГ-29 поколения 4+ в таком количестве в небе над страной,

сказал президент журналистам, наблюдая за учением Вооруженных сил Сербии.

Отвечая на вопросы представителей прессы, Вучич сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон должен посетить Сербию в Декабре, а Владимир Путин – в ноябре.

Ранее он назвал ожидаемый визит российского лидера большой честью для себя и для всей страны.

Москва пока не сообщала о таком визите главы государства.

Напомним, 6 истребителей МиГ-29 были безвозмездно переданы Сербии из наличия ВС РФ в октябре 2017 года. На церемонии передачи машин присутствовал Министр обороны России Сергей Шойгу. В апреле текущего года еще 4 аналогичных самолета были доставлены в Сербию из Беларуси.

В настоящее время истребители проходят модернизацию, которая обойдется Белграду в сумму более €200 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Сербии приобрести в РФ 4 вертолета Ми-35 и три транспортных Ми-17.