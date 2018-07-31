Войти
31.07.2018
Военное обозрение

Сербы надеются завершить модернизацию МиГ29 к визиту Путина в ноябре

321
0
0

Минобороны Сербии надеется завершить модернизацию переданных ему российской стороной истребителей МиГ-29 к визиту Владимира Путина в ноябре текущего года, передает ТАСС сообщение сербского президента Александра Вучича.

www.airforce.ru/Alex van Noye

По словам Вучича, в конце октября – начале ноября в небо над Сербией смогут подняться минимум 8 или 9 истребителей МиГ-29. Люди это увидят снова спустя много лет.

Я думаю, у нас никогда не было собственных МиГ-29 поколения 4+ в таком количестве в небе над страной,

сказал президент журналистам, наблюдая за учением Вооруженных сил Сербии.

Отвечая на вопросы представителей прессы, Вучич сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон должен посетить Сербию в Декабре, а Владимир Путин – в ноябре.

Ранее он назвал ожидаемый визит российского лидера большой честью для себя и для всей страны.

Москва пока не сообщала о таком визите главы государства.

Напомним, 6 истребителей МиГ-29 были безвозмездно переданы Сербии из наличия ВС РФ в октябре 2017 года. На церемонии передачи машин присутствовал Министр обороны России Сергей Шойгу. В апреле текущего года еще 4 аналогичных самолета были доставлены в Сербию из Беларуси.

В настоящее время истребители проходят модернизацию, которая обойдется Белграду в сумму более €200 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Сербии приобрести в РФ 4 вертолета Ми-35 и три транспортных Ми-17.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Франция
Продукция
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
24.05.2018
Какое российское оружие покупает Казахстан
24.04.2018
На вооружении ВВС Сербии будут состоять 14 модернизированных истребителей МиГ-29СМ
21.02.2018
Иглы в подбрюшье США
23.01.2018
Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 13:33
  • 3
Почему "русские расисты" не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться
  • 31.07 13:11
  • 7
"Уралвагонзавод": новая версия Т-72 станет самой массовой машиной в ВС РФ
  • 31.07 13:03
  • 6
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 31.07 12:11
  • 1
Дорожная карта демилитаризации Северной Кореи
  • 31.07 11:55
  • 5
Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений
  • 31.07 11:32
  • 5
Россия отказалась снова строить "Русланы"
  • 31.07 11:13
  • 57
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 31.07 10:57
  • 3
Америка поможет "Мрии" летать
  • 31.07 10:55
  • 39
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
  • 31.07 10:49
  • 2
США подтвердили, что дроны в Нигере снабжены ударным вооружением
  • 31.07 10:42
  • 1
Попытки США заставить другие страны отказаться от покупки российского вооружения чреваты непредсказуемостью и конфликтным потенциалом - Лавров
  • 31.07 10:40
  • 1
Стратегическое оружие Москвы: новая гонка вооружения?
  • 31.07 10:38
  • 2
Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
  • 31.07 10:30
  • 1
Опубликовано видео отражения атаки дронов на авиабазу Хмеймим
  • 31.07 10:29
  • 3
А.Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС Сербии осенью этого года