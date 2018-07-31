Борисов: Массового перевооружения на "Армату" в настоящее время не планируется

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов по поводу дальнейшего перевооружения российской армии, заявил, что массового перевооружения на новое поколение бронетехники не будет.

Минобороны РФ

Он пояснил, что в настоящее время особой нужды перевооружать всю армию на "Арматы" и "Бумеранги" нет, так как это достаточно дорогостоящие модели в отношении уже существующих. Эти модели создаются на перспективу, для будущего, и будут поступать в войска постепенно. Борисов добавил, что имеющиеся в войсках модернизированные Т-72, БМП-4 и БТР-82 ни в чем не уступают по своим возможностям технике потенциального противника и не имеет смысла форсировать поставки новейшей техники в войска и закупать новые модели, тратя огромные суммы, тем более, что имеющаяся на вооружении армии техника имеет огромный потенциал для модернизации, что выходит значительно дешевле без потери боевых возможностей.

Именно из-за эффективных решений по модернизации, заложенных конструкторами в советскую и российскую бронетехнику, пояснил Борисов, российская армия, имея военный бюджет в 10 раз меньше, чем страны НАТО, может решать поставленные задачи.

Напоминаем, что на ближайшие годы запланировано начало поставок в российскую армию новой бронетехники на платформах "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".