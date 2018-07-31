Борисов: острой необходимости в замене "Русланов" нет

Разработка нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" должна начаться в России к 2027 году, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Юрия Борисова.

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Работы по созданию нового самолета прописаны в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений, сказал Борисов.

Он отметил, что имеющийся сегодня парк Ан-124 при обновлении бортового радиоэлектронного оборудования и замене украинский двигателей Д-18 на российские Д-35 может находиться в строю до 2050 года.

Поэтому вопрос о срочной замене "Русланов" в настоящее время не стоит.

По словам Борисова, Россия может возобновить производство самолетов Ан-124. Он напомнил, что на 80% машина производилась в России. Но двигатели Д-18 для нее выпускались на Украине.

Возобновление производства "Русланов" в первую очередь будет связано с возможностями российских двигателей Д-35, которые делаются в ОАК,

пояснил он, добавив, что при этом ничего принципиально нового создаваться не будет – Ан-124 будет просто "отцифрован" с новыми двигателями.

Ранее в Минобороны сообщили, что командование рассматривает вопрос возобновления производства "Русланов", однако окончательного решения по этому вопросу не принято.

Сверхтяжелый Ан-124 "Руслан" имеет грузоподъемность до 120 тонн. Разработан в первой половине восьмидесятых годов прошлого века в ОКБ Антонова (находится на Украине) совместно с ведущими НИИ и предприятиями авиационной промышленности СССР.