СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Судостроительный завод "Вымпел" (входит в концерн "Калашников") будет строить в Севастополе военные и гражданские суда, сообщил исполняющий обязанности генерального директора концерна Владимир Дмитриев.

В понедельник между Севастопольским морским портом и заводом "Вымпел" был подписан долгосрочный договор аренды на пользование одной из производственных площадок порта сроком на 49 лет. Документ подписан в рамках инвестиционного проекта в целях экономического развития региона.

"Помимо новых "Комет" мы говорим о широком спектре кораблей и судов как военной, так и гражданской направленности, которые будут достраиваться и создаваться на территории Севастополя. Строительство "Комет" позволит расширить транспортные возможности Севастополя и Республики Крым для увеличения туристического потока", - сказал Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба правительства города.

В свою очередь, глава города Дмитрий Овсянников подчеркнул, что сотрудничество положительно повлияет на развитие отрасли судостроения.

"В частности, соглашение предполагает достройку компанией второй и третьей "Кометы", а также строительство различных образцов морской техники", - сказал губернатор.