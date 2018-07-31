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31.07.2018
РИА Новости

"Калашников" будет строить в Севастополе военные и гражданские суда

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Многофункциональный десантный катер концерна Калашников. Архивное фото
Многофункциональный десантный катер концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Судостроительный завод "Вымпел" (входит в концерн "Калашников") будет строить в Севастополе военные и гражданские суда, сообщил исполняющий обязанности генерального директора концерна Владимир Дмитриев.

В понедельник между Севастопольским морским портом и заводом "Вымпел" был подписан долгосрочный договор аренды на пользование одной из производственных площадок порта сроком на 49 лет. Документ подписан в рамках инвестиционного проекта в целях экономического развития региона.

"Помимо новых "Комет" мы говорим о широком спектре кораблей и судов как военной, так и гражданской направленности, которые будут достраиваться и создаваться на территории Севастополя. Строительство "Комет" позволит расширить транспортные возможности Севастополя и Республики Крым для увеличения туристического потока", - сказал Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба правительства города.

В свою очередь, глава города Дмитрий Овсянников подчеркнул, что сотрудничество положительно повлияет на развитие отрасли судостроения.

"В частности, соглашение предполагает достройку компанией второй и третьей "Кометы", а также строительство различных образцов морской техники", - сказал губернатор.

30.07.2018
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Польша
Компании
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
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