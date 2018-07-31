Опубликовано видео отражения атаки дронов на авиабазу Хмеймим
Универсальный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков
Джихадисты предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил в понедельник источник Al-Masdar News.
Согласно источнику, ударные беспилотники смогли приблизиться к северо-восточному периметру авиабазы Хмеймим, но были сбиты российскими ЗРПК "Панцирь С-1".
Источник добавил, что ударные беспилотники джихадистов были доставлены из района Джиср-Аш-Шугур на юго-западе Идлиба. Этот район - очередная цель наступления Сирийской арабской армии (САА).
30.07.2018
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Права на данный материал
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1 комментарий
№1
Владислав
31.07.2018 10:30
Нет множественной атаки тем более атаки роем. Что будет с любыми системами на ЗАК/ЗРК если РЭБ не сработала и атака идёт скажем 1тыс шт машин вполне понятно. Могут применять вообще неэлектрические, скажем на оптомеханике или высоковольтные системы. Больше, часть но НЕ ВСЕГДА, тяжелее, но простейшую машинку управления могут выпускать как часы - миллионными партиями.
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