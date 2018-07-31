Опубликовано видео отражения атаки дронов на авиабазу Хмеймим

№1

Владислав 31.07.2018 10:30

Нет множественной атаки тем более атаки роем. Что будет с любыми системами на ЗАК/ЗРК если РЭБ не сработала и атака идёт скажем 1тыс шт машин вполне понятно. Могут применять вообще неэлектрические, скажем на оптомеханике или высоковольтные системы. Больше, часть но НЕ ВСЕГДА, тяжелее, но простейшую машинку управления могут выпускать как часы - миллионными партиями.