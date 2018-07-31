Провал израильской системы "Праща Давида" стал шоком для "Хезболлы"

Неспособность системы "Праща Давида" (ранее "Шарвит Ксамим" - "Волшебная палочка") перехватить сирийские ракеты "Точка" не является случайностью, технической ошибкой или чем-то обыденным. Это событие свидетельствует о провале одной из главных систем ПРО, используемых израильской армией для противодействия ракетам "Хезболлы", которые представляют собой угрозу израильской безопасности.

Следует отметить, что эта неудача произошла во время первого применения системы "Праща Давида", и израильский истеблишмент уже готовился отпраздновать ее успех. Предполагалось, что этот успех будет громким, но Израиль ожидал провал, который стал шоком как для израильтян, так и для оси сопротивления, и особенно для "Хезболлы".

Ракета "Точка" - это российская ракета средней дальности. Хотя это не современная ракета (производство началось в 1970-е годы), она обладает высокой точностью и имеет головную часть весом в сотни килограммов. Что касается комплекса "Праща Давида", то он относится к системам ракетных перехватчиков, которые вражеский сионистский очаг разработал после войны в 2006 году, а именно - когда "Хезболле" удалось превратить израильскую территорию в настоящий боевой фронт. Дело в том, что Израиль больше не мог вести крупномасштабные войны против сил, которые обладают ракетным потенциалом, способным нанести удар по внутреннему фронту с разрушительными последствиями.

Израильское руководство и разочарование в связи с громким провалом

Израильтяне столкнулись с неудачей на нескольких уровнях и этапах, начиная от неправильного определения направления ракет и заканчивая неспособностью их перехватить. В целом дело обстояло следующим образом: радары израильской противоракетной системы зафиксировали, что две ракеты, выпущенные из Сирии, летят в сторону Израиля. В ответ военные запустили две ракеты-перехватчика, но они не смогли сбить сирийские ракеты, и это выявило огромную брешь в противоракетной системе, которая должна была обеспечить стратегическую защиту.

Несомненно, израильское руководство ощутило разочарование и было обеспокоено в связи с этим громким провалом и его последствиями. Тем более, что система была введена в эксплуатацию не так давно. И Тель-Авив пытался представить дело таким образом, как если бы совершил большой скачок в создании систем, способных перехватывать ракеты "Хезболлы", поскольку ее предназначение - перехват ракет средней дальности, в то время как комплекс "Железный купол" рассчитан на противодействие ракетам ближнего радиуса действия. Однако теперь выясняется, что в реальных условиях эксплуатации эффективность этой системы ограничена, особенно если учесть тот факт, что сирийская ракета не принадлежит к поколению современных ракет, хотя и отличается точностью и обладает большими разрушительными возможностями.

На оперативном уровне израильское руководство попытается изучить произошедший инцидент, и ему придется снизить свои ожидания. Более того, это событие заставит Израиль быть более осмотрительным, если мы предположим, что он не знал всего этого заранее и не раскрывал информацию из соображений внутренней пропаганды, чтобы широкие круги израильской общественности чувствовали себя в безопасности.

Перед лицом внешнего мира вражеский сионистский очаг будет стремиться создать впечатление, что он обладает способностью сбивать ракеты, которые являются ключевым элементом системы взаимного сдерживания.

В этой связи следует отметить, что в Израиле существует консенсус по данному вопросу. В частности, все признают тот факт, что независимо от того, каких успехов достиг Израиль в сфере разработки противоракетных систем, это не является решением или сдерживающим фактором для ракет "Хезболлы". Причиной тому, как минимум, является огромный запас этих ракет: по данным израильской службы безопасности, группировка может запускать их в количестве от 3 до 4 тысяч в день. С другой стороны, не исключено, что Израиль в ближайшие дни и месяцы попытается предпринять некоторые действия, чтобы скрыть свой провал, оправдать его или заявить, что он устранил все недостатки. Однако уже сегодня мы можем назвать эту попытку неудачной.

Помимо прочего, причиной израильской обеспокоенности является то, что эта неудача произошла на глазах у "Хезболлы", которая, используя необходимые доказательства, продемонстрирует ограниченную эффективность этой системы и обесценит все израильские маневры, рассчитанные на то, чтобы создать видимость обладания возможностями для противостояния.

В любом случае, приверженность Израиля формуле сдерживания, навязанной "Хезболлой", сама по себе является прямым и очевидным доказательством того, насколько израильское руководство осознает ограниченный характер своих наступательных и оборонительных возможностей.

Джихад Хайдер (جهاد حيدر)

Al Alam, Иран