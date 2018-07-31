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31.07.2018
РИА Новости

Неравенство в соцгарантиях сотрудников Росгвардии и МВД устранено

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Сотрудник полиции. Архивное фото
Сотрудник полиции. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение неравенства в правах и социальных гарантиях сотрудников Росгвардии по сравнению с личным составом органов внутренних дел, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы выступили ряд депутатов ГД и членов Совета Федерации. Предлагается уточнить положения федеральных законов "О ветеранах" и "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Изменения, вносимые в часть 9 статьи 25 ФЗ "О войсках национальной гвардии", направлены на предоставление всем категориям сотрудников Росгвардии возможности подготовки в учебных воинских частях Росгвардии, а также в образовательных организациях, учебных подразделениях других федеральных органов исполнительной власти (на договорной основе).

Закон изменяет формулировку части 1 статьи 34 ФЗ "О войсках национальной гвардии", нарушающую логику изложения, что позволит устранить правовую неопределенность в части сохранения воинского звания военнослужащим, продолжающим прохождение военной службы в Росгвардии, при определенных условиях.

Как отмечали авторы, учитывая общепринятые правила юридической техники, внесение изменений редакционного характера позволяет привести норму закона в соответствие с иными федеральными законами, что позитивно скажется на соблюдении прав членов семей граждан РФ, уволенных с военной службы в Росгвардии и внутренних войсках.

30.07.2018
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