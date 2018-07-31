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31.07.2018
РИА Новости

Лавров заявил о защищенности России, несмотря на размещение системы ПРО США

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Радиолокационная станция системы ПРО Москвы. Архивное фото
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Безопасность и суверенитет России будут надежно защищены, несмотря на развертывание глобальной системы ПРО США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены, это неоднократно подтверждал президент (РФ Владимир) Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных, материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии", - заявил министр.

30.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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