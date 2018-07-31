Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

ЦАМТО, 30 июля. В День Военно-морского флота, 29 июля, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы.

Перед началом основной части смотра глава государства в сопровождении министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМС адмирала Владимира Королева обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, и поприветствовал их экипажи. Президент также посетил Петропавловскую крепость и Петропавловский собор.

На Кронштадском рейде выстроились 12 кораблей большого водоизмещения, которые из-за своих размеров не могли войти в акваторию Невы, где прошла основная часть военно-морского парада.

В этом году в Главном военно-морском параде, который одновременно прошел в Петербурге и Кронштадте, приняли участие более 40 боевых кораблей (в петербургской части парада приняли участие 27 кораблей), 38 воздушных судов морской авиации и более четырех тысяч военнослужащих всех флотов. К участию в параде были привлечены силы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Большая часть представленных на параде военных кораблей – это новейшие проекты с улучшенными тактико-техническими характеристиками и более совершенными и комфортными условиями обитания для личного состава. Среди них построенные в 2018 году малый ракетный корабль "Ураган" и корабль связи "Иван Хурс".

На рейде Невы в парадной линии были выстроены современные боевые корабли: фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", корвет Балтийского флота "Сообразительный" и уже неоднократно подтвердившие свою высокую надежность дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Казанец".

В начале корабельного фарватера на Кронштадтском рейде были ошвартованы ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел".

Парад исторической ретроспективы в акватории реки Невы открыл десантный катер с ботиком Петра I на борту. Продолжили историческую часть парада артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших в годы Великой Отечественной войны города Ленинград, Севастополь и Новороссийск.

В кильватерном парадном строю в акватории Невы и на Кронштадском рейде прошли тактические группы боевых кораблей и катеров, в том числе корабли современных проектов: фрегат "Адмирал Горшков", большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Бойкий", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", малые ракетные корабли "Ураган" и "Серпухов", противодиверсионные катера "Грачонок", патрульные катера типа "Раптор".

Морской тральщик "Александр Обухов" сопровождал новый безэкипажный катер, который существенно расширяет боевые возможности противоминного комплекса корабля.

На борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган" размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

В воздушной составляющей парада над Кронштадтом и Санкт-Петербургом пролетели современные истребители морской авиации Су-30СМ поколения "4+", а также модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, Ту-142М3, палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, самолеты Ту-142МР, Су-24МР, Су-24М, Су-25, а также вертолеты Ка-29, Ка-28, Ка-27М, Ка-31Р, Ми-8.

Выступление В.Путина на Главном военно-морском параде

В.Путин (в изложении пресс-службы Кремля): Товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы! Уважаемые ветераны! Граждане России! Дорогие жители Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!

Поздравляю всех, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, несет вахту в дальних походах, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, береговыми войсками, кто преданно служит во славу российского флота.

Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков. Вот уже более трех столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать родную землю.

Вся история флота – это история мужества, смелости и духа моряков и офицеров. Преданность Отечеству была путеводной звездой для выдающихся флотоводцев и дерзких первопроходцев, вдохновляла корабелов и судостроителей на достижение новых вершин инженерной мысли. Нынешние поколения держат равнение на эти славные традиции.

В День Военно-морского флота мы особенно остро чувствуем мощь священного морского братства. Оно объединяет все базы и соединения Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии.

Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Интересы России в Мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок.

Мы по праву гордимся нашим военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота.

К военным морякам у нашего народа особое отношение, потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству. Эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.

Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!

С праздником!

Ура!

Выступление В.Путина на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота (в изложении пресс-службы Кремля)

Прием по случаю Дня Военно-морского флота состоялся в здании Главного Адмиралтейства.

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Прежде всего, хочу еще раз поздравить всех вас с праздником.

Профессия военного моряка в нашей стране всегда была почетной, олицетворяла мужество, доблесть и самоотверженность.

Такое уважение заслуженно: всем известно, насколько трудное и ответственное морское дело. Это служба в сложнейших, суровых условиях, зачастую в долгой разлуке с близкими, с семьей. Но для военного моряка всегда превыше всего была и остается одна великая цель – служение Отечеству.

Высокая боеготовность и эффективность военно-морских сил – важнейшая составляющая обеспечения боеспособности страны и ее безопасности, безопасности граждан нашего государства. И конечно, мы продолжим реализацию мер, направленных на укрепление и развитие флота, на повышение его оснащенности.

В этом году на флот уже поступило четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Всего же за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр".

Хорошие темпы перевооружения и модернизации – это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу.

В соответствии с самыми современными требованиями развивается и инфраструктура флота, включая объекты базирования.

Военно-морские силы всегда в числе первых осваивали достижения науки, техники, инженерной и конструкторской мысли. Обеспечение текущих, перспективных потребностей флота должно и дальше стимулировать разработку и внедрение передовых, инновационных технологий, быть одним из двигателей технологического прорыва. А за этим, как показывает опыт, непременно последует и переток прорывных знаний в гражданскую сферу.

Дорогие друзья!

Уверен, каждый, кто служит сегодня в военно-морских силах, знает, что за ним стоит вся великая история отечественного флота, все выдающиеся свершения наших предшественников, доблесть наших уважаемых ветеранов. Желаю нынешнему поколению военных моряков достойно продолжать эту великую историю.

Предлагаю тост: за Военно-морской флот России! За его славу и мощь!

Согласно приказу министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ознаменование Дня Военно-морского флота Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте, военно-морские парады состоялись в главных базах флотов и Каспийской флотилии: Владивостоке и Североморске, Севастополе, Калининграде и Астрахани, а также в пункте материально-технического обеспечения постоянной группировки ВМФ России на Средиземном море – Тартусе.

Всего в военно-морских парадах в главных базах флотов приняли участие 195 кораблей различных классов, 68 самолетов и вертолетов, 125 единиц боевой техники, более 13 тыс. человек личного состава Военно-морского флота.

В Севастополе в мероприятиях по случаю дня ВМФ России принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Д.Медведев наблюдал военно-морской парад с парадной трибуны с видом на Севастопольскую бухту.

В военно-морском параде в Севастополе приняли участие более 30 боевых кораблей во главе с флагманом ЧФ ракетным крейсером "Москва". На параде были представлены подводные лодки и катера, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов (в их числе вертолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики, противолодочные самолеты-амфибии, военно-транспортные самолеты) и более 30 ед. техники армейского корпуса.