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31.07.2018
ЦАМТО

Бахрейн намерен продлить срок эксплуатации фрегата УРО "Сабха" – DSCA

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Фрегат TCG G&#246;ksu
Фрегат TCG Göksu (F497) ВМС Турции класса Oliver Hazard Perry с установками вертикального пуска ракет.
Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 30 июля. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг для последующего технического обслуживания фрегата УРО "Сабха" (FFG-90) класса "Оливер Хазард Перри".

Общая стоимость продажи может составить 70 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 26 июля 2018 года.

Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о поставке оборудования и услуг для технического обслуживания фрегата УРО "Сабха" (FFG-90), который до передачи ВМС Бахрейна в сентябре 1996 года в рамках программы продаж избыточных вооружений носил обозначение FFG-24 "Джек Уильямс". Запрос также включает инженерные, технические и логистические услуги, передачу документации и материалов для модернизации поставляемых ВМС США систем и оборудования, другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, данная продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность государства-партнера в ближневосточном регионе.

Подрядчики поставки на текущий момент не выбраны.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

30.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бахрейн
США
Проекты
Oliver Hazard Perry
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