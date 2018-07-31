РФ может предложить Индии и Китаю новейшие малые ракетные корабли

Cпущенный на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» с заводским номером 253.

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия предложит Индии и Китаю приобрести новейшие малые ракетные корабли, вооруженные "Калибрами", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Корабли проекта 22800 получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное - это "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона - Вьетнама, Китая, Индии, других стран у него хороший экспортный потенциал", - сказал Ю.Борисов журналистам.

Он заявил, что экспортная версия кораблей будет продаваться именно с "Калибрами".

"Я думаю, что с выходом новых моделей рост будет",- сказал Ю.Борисов, отвечая на вопрос, возможен ли рост числа экспортных поставок кораблей и подводных лодок в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

МРК проекта 22800 спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли нового поколения имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации.