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31.07.2018
Интерфакс-АВН

РФ может предложить Индии и Китаю новейшие малые ракетные корабли

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал"
Cпущенный на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» с заводским номером 253.
Источник: RussianArms / forums.airbase.ru

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия предложит Индии и Китаю приобрести новейшие малые ракетные корабли, вооруженные "Калибрами", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Корабли проекта 22800 получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное - это "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона - Вьетнама, Китая, Индии, других стран у него хороший экспортный потенциал", - сказал Ю.Борисов журналистам.

Он заявил, что экспортная версия кораблей будет продаваться именно с "Калибрами".

"Я думаю, что с выходом новых моделей рост будет",- сказал Ю.Борисов, отвечая на вопрос, возможен ли рост числа экспортных поставок кораблей и подводных лодок в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

МРК проекта 22800 спроектирован центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли нового поколения имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия, современными артиллерийскими комплексами и средствами навигации.

30.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
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