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31.07.2018
ЦАМТО

Разработку технического проекта эсминца "Лидер" планируют начать в 2019-2020 гг.

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Миноносец "Лидер"
Миноносец "Лидер".
Источник: wikipedia.org

ЦАМТО, 30 июля. Разработку технического проекта эсминца "Лидер" планируют начать в 2019-2020 гг. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 28 июля заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Технический проект эсминца "Лидер" планируем начать в 2019-2020 году", – сказал В.Бурсук журналистам.

По его словам, техпроект планируется завершить к 2022 году, отмечает агентство.

30.07.2018
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