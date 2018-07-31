Разработку технического проекта эсминца "Лидер" планируют начать в 2019-2020 гг.
Миноносец "Лидер".
Источник: wikipedia.org
ЦАМТО, 30 июля. Разработку технического проекта эсминца "Лидер" планируют начать в 2019-2020 гг. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 28 июля заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.
"Технический проект эсминца "Лидер" планируем начать в 2019-2020 году", – сказал В.Бурсук журналистам.
По его словам, техпроект планируется завершить к 2022 году, отмечает агентство.
30.07.2018
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