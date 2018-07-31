ЦАМТО, 30 июля. Разработку технического проекта эсминца "Лидер" планируют начать в 2019-2020 гг. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 28 июля заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Технический проект эсминца "Лидер" планируем начать в 2019-2020 году", – сказал В.Бурсук журналистам.

По его словам, техпроект планируется завершить к 2022 году, отмечает агентство.