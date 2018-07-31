Участники IV Армейских международных игр разыграют более 1000 комплектов медалей

Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа на Арми-2017. Архивное фото.

ЦАМТО, 30 июля. Участники IV Армейских международных игр разыграют 1067 комплектов медалей. Также для награждения подготовлено 28 переходящих кубков. Главная награда состязаний – Кубок "АрМИ-2018" – будет вручена за победу в общекомандном зачете.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа в семи странах. В их рамках предстоит провести 28 конкурсов. В течение 15 дней 17 состязаний состоятся на территории Российской Федерации, четыре конкурса будут проведены в Китае, три – в Казахстане и по одному – в Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.