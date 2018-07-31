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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Деятельность Фонда перспективных исследований будет скорректирована - Борисов

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Совещание «О деятельности ФПИ»
Совещание «О деятельности Фонда перспективных исследований».
Источник: http://viam.ru/

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Фонд перспективных исследований (ФПИ) будет плотнее работать с Минобороны РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК.

"Деятельность этого фонда идет в правильном направлении, там нужна только определенного рода настройка. Я считаю, что уровень взаимодействия Фонда с министерством обороны недостаточно высокий, я буду его поднимать выше. Что имеется в виду? Основные направления исследований должны определяться, исходя из концепции развития и возможных сценарных вариантов развития будущих конфликтов. Их должна определять стратегия, а стратегия в Вооруженных Силах - это Генеральный штаб и Главное оперативное управление", - сказал Ю.Борисов журналистам.

По его словам, работа в данном направлении уже проведена. "Мы провели с руководством ФПИ встречи с министерством обороны и подняли уровень взаимодействия. И это не просто слова, они будут зафиксированы в меморандуме", - сказал вице-премьер.

26 июля стало известно, что Ю.Борисов возглавил попечительский совет ФПИ.

Фонд перспективных исследований действует в целях содействия осуществлению прорывных научных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства.

В ходе сотрудничества ФПИ направляет в Минобороны России проекты для проведения экспертизы, разработки предложений по их сопровождению и использованию полученных результатов в интересах создания принципиально новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ
Персоны
Борисов Юрий
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