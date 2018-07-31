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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Президент РФ подписал закон, уточняющий порядок банковского сопровождения ГОЗ

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Избранный президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Избранный президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Астафьев

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок банковского сопровождения гособоронзаказа (ГОЗ).

Поправки в закон "О государственном оборонном заказе" наделяют правительство РФ полномочиями определять уполномоченный банк в сфере ГОЗ и уточняют основные обязанности головного исполнителя и исполнителя. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования закона.

Как ранее сообщалось, опорным банком для обслуживания ГОЗ станет Промсвязьбанк. Создание такой специализированной кредитной организации позволит обойти риски при финансировании оборонных предприятий, которые усилились после принятия в США закона о санкциях. Промсвязьбанк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.

Вместе с тем, как ожидается, Промсвязьбанк не будет единственным банком для обслуживания гособоронзаказа. Другие банки смогут стать исполнителями ГОЗ, если правительство не определило ничего конкретного по определенному контракту, пояснял ранее журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Принятым законом Минобороны наделяется правом определять состав и формат представления головным исполнителем, исполнителем информации, подлежащей передаче в единую информационную систему ГОЗ в случаях и в порядке, установленных правительством РФ. Исключение составит информация, представляемая уполномоченными банками, ее состав и формат представления определяется Банком России.

Кроме того, закон определяет особенности банковского сопровождения при переводе сопровождаемой сделки в иной уполномоченный банк. Такая сделка может быть переведена на банковское сопровождение из уполномоченного банка в иной уполномоченный банк по решению правительства и согласованию с президентом. Правительство определяет перечень прав (требований) к головным исполнителям, перечень денежных обязательств головных исполнителей.

30.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
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