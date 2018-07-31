В правительстве объяснили нежелание армии массово закупать танки "Армата"

Российская армия не стремится массово закупать танки Т-14 на платформе "Армата" из-за их высокой стоимости, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, вооруженные силы предпочитают повышать боевой потенциал имеющейся военной техникой путем ее модернизации.

"Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", — цитирует Борисова "РИА Новости".

Вице-премьер подчеркнул, что модернизация старой техники позволяет экономить бюджетные деньги.

"Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", — отметил вице-премьер.

28 июля стало известно, что специалисты "Уралвагонзавода" разработали проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72, о чем уже доложили Министерству обороны.

Разработанный на "Уралвагонзаводе" танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" с необитаемой башней был представлен в апреле 2015 года. В 2017 году началось его серийное производство. По словам главы Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергея Маева, платформа "Армата" прослужит в войсках не менее 25–30 лет.

В 2015 году завод-производитель заявил, что стоимость танка Т-14 составит 250 млн рублей.