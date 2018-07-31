Россия успешно обновляет корабельный состав Военно-морского флота

ЦАМТО, 30 июля. За последние несколько лет было построено более 70 боевых кораблей и катеров, в том числе ракетных подводных лодок стратегического назначения – 3, многоцелевых подводных лодок – 7, надводных кораблей – 20, значительное количество боевых катеров, специальных судов и судов обеспечения.

Фрегат "Адмирал Макаров" является многоцелевым кораблем дальней морской зоны, предназначен для поддержания благоприятного режима в прилегающих морях, ведения активных боевых действий против морского противника, боевого охранения десантных отрядов, конвоев, и частей сухопутных войск, действующих на побережье. Главным ударным комплексом фрегатов этого проекта является универсальная пусковая установка крылатых ракет "Калибр". В составе ракетного вооружения, также зенитная система средней дальности "Штиль". Совместно с торпедным и артиллерийским вооружением эти комплексы позволяют кораблю решать самые сложные задачи в дальней морской зоне. Фрегат "Адмирал Макаров" – третий из серии кораблей, построенных на судостроительном заводе "Янтарь". Первые два фрегата серии: "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Морской тральщик нового поколения "Александр Обухов" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабль противоминной обороны открывает новую страницу в развитии минно-тральных сил Военно-морского флота.

Он оснащен уникальной роботизированной системой поиска и уничтожения мин, которая позволяет безопасно для экипажа искать и уничтожать любые морские мины противника, не входя на минное поле. Буксируемый и автономный подводные аппараты могут обнаруживать и дистанционно уничтожать мины как в толще воды, так и на дне.

Корабль сопровождает безэкипажный катер, который существенным образом расширяет боевые возможности противоминного комплекса.

Корабль не имеет аналогов по своим конструктивным особенностям и тактико-техническим характеристикам.

Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. У корабля уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Проект должен стать базовой платформой по созданию кораблей противоминной обороны в ближней морской зоне. В ближайшие 15 лет на флот поступят свыше 40 кораблей противоминной обороны современных проектов.

Новейший малый ракетный корабль "Ураган" представляет новое поколение ракетных кораблей Военно-морского флота разработанных Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". На борту корабля размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Корабль оснащен комплексами высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками "Калибр", позволяющими наносить удары крылатыми ракетами, как по морским, так и по наземным целям, зенитный ракетный комплекс, а также артиллерийское вооружение.

Отличительной особенностью этих кораблей является специальное покрытие корпуса и особая конструкция плоскостей его силуэта, что значительно уменьшает вероятность обнаружения корабля в море, несмотря на небольшое водоизмещение эти корабли демонстрируют высокие мореходные качества.

Малый ракетный корабль "Серпухов", проекта "Буян-М", представляет новое поколение ракетных кораблей Военно-морского флота.

Корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками "Калибр", позволяющими наносить удары крылатыми ракетами, как по морским, так и по наземным целям, зенитно-ракетный комплекс, а также 100 мм артиллерийскую установку.

Наличие в составе ВМФ кораблей данного проекта, с учетом возможности их передового базирования, практически стирает грань между кораблями ближней и дальней морской зоны.

Отличительной особенностью этих кораблей является специальное покрытие корпуса и особая конструкция плоскостей его силуэта, что значительно уменьшает вероятность обнаружения корабля в море.

Новейший фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", первый корабль океанской зоны, спроектированный и построенный для ВМФ российской промышленностью.

Фрегат "Адмирал Горшков" наиболее сложный из всех существующих современных кораблей. Он оснащен самыми современными видами вооружения, которые ранее не применялись. В ходе его строительства было использовано более 30% совершенно новых уникальных технологий и материалов.

Защитный контур корабля способен одновременно захватить и сопровождать до 16 летящих объектов, что в сочетании с автоматической пушкой калибром 130 мм и автоматической системой наведения, а также мощной системой радиоэлектронного подавления делает этот корабль практически неуязвимым.

В ближайшее время на государственные испытания выйдет первый серийный фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов".

Новейшие корабли: корветы "Бойкий" и "Сообразительный", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вооружены высокоточными ракетными комплексами "Калибр" и "Оникс", с возможностью поражения как морских, так и береговых целей, зенитно-ракетными комплексами "Полимент-Редут", имеют мощное артиллерийское и минно-торпедное вооружение.

Большой десантный корабль "Иван Грен" представляет новое поколение российских десантных кораблей. Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, командовавшего в годы Великой Отечественной войны артиллерией морской обороны Ленинграда.

Второй десантный корабль этой серии "Петр Моргунов" в мае 2018 года спущен на воду на судостроительном заводе "Янтарь".

Корабли этих проектов способны обеспечить транспортировку и высадку морского десанта, действуя в дальней и ближней морских зонах.

"Иван Грен" имеет достаточное для самообороны и поддержки десанта ракетно-артиллерийское вооружение. В ангаре могут быть размещены два вертолета Ка-29 или один Ка-52. Корабль способен принять на борт до 380 человек морской пехоты и 36 единиц различной бронетехники.

Новейший корабль связи "Иван Хурс" – второй корабль в серии. Головной "Юрий Иванов" вошел в состав Военно-морского флота в 2016 году. Это принципиально новый корабль, который имеет по сравнению с аналогичными кораблями предыдущих поколений несравненно большие возможности за счет использования новейшей электронной аппаратуры, а также автоматизации всех процессов управления корабельными системами.

Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" проекта "Антей". На вооружении атомного подводного крейсера находятся 24-е противокорабельные крылатые ракеты "Гранит", не имеющие аналогов в мире. При залповом пуске, используя заложенную в комплекс систему искусственного интеллекта, возможно осуществлять целераспределение между ракетами исходя из важности цели, определять траекторию для каждой ракеты в залпе. В состав торпедного вооружения, которое можно использовать из шести торпедных аппаратов, входят как торпеды, так и ракето-торпеды.

Совместно с самолетами Ту-22М3 эти подводные лодки являются основным оружием для борьбы с крупными корабельными и авианосно-ударными соединениями противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.