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31.07.2018
ТАСС

Рогозин сообщил о подписании плана создания корпорации ракетного двигателестроения

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Дмитрий Рогозин
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Корпорацию собираются создать на базе НПО "Энергомаш"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. План-график создания на базе Научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" единой корпорации ракетного двигателестроения согласован. Его подписание прошло в пятницу, написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"План-график создания на базе "НПО "Энергомаш" имени В. П. Глушко" единой интегрированной структуры ракетного двигателестроения согласован и сегодня подписан", - написал он.

Ранее Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения. В интервью ТАСС глава "Энергомаша" Игорь Арбузов ранее сообщил, что создание холдинга ракетного двигателестроения завершится до конца 2018 года.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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