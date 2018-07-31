Рогозин сообщил о подписании плана создания корпорации ракетного двигателестроения

Корпорацию собираются создать на базе НПО "Энергомаш"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. План-график создания на базе Научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" единой корпорации ракетного двигателестроения согласован. Его подписание прошло в пятницу, написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"План-график создания на базе "НПО "Энергомаш" имени В. П. Глушко" единой интегрированной структуры ракетного двигателестроения согласован и сегодня подписан", - написал он.

Ранее Рогозин посетил НПО "Энергомаш" и поручил компании немедленно приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроения. В интервью ТАСС глава "Энергомаша" Игорь Арбузов ранее сообщил, что создание холдинга ракетного двигателестроения завершится до конца 2018 года.