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31.07.2018
ТАСС

СМИ: пыльная буря на Марсе постепенно утихает

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Источник: © NASA, ESA, and STScI

На следующей неделе атмосфера планеты станет настолько прозрачной, что ее можно будет наблюдать с земных телескопов, приводит портал space.com мнение специалистов NASA

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мощная пыльная буря, которая продолжается на поверхности Марса с 30 мая, постепенно ослабевает. К такому выводу, как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, пришли специалисты NASA.

"Заметны признаки завершения распространившейся на всю планету пыльной бури", - приводит портал мнение специалистов NASA, следящих за состоянием атмосферы "красной планеты".

По их данным, на начало нынешней недели содержание частиц пыли в разреженной атмосфере уменьшилось. "Это означает, что это метеорологическое явление перешло в фазу ослабления, когда сокращается площадь, с которой в атмосферу поднимаются частицы пыли", - отметили они. Эта оценка подтверждается и данными с автоматической станции Mars Reconnaissance Orbiter на марсианской орбите, согласно которым температура средних слоев марсианской атмосферы перестала повышаться. Это означает, что в этих слоях теперь меньше пыли, нагревавшейся лучами Солнца. По прогнозам, атмосфера Марса уже на будущей неделе станет настолько прозрачной, что поверхность планеты можно будет наблюдать с земных телескопов.

В то же время, по оценкам специалистов NASA, пройдет "несколько недель или даже месяцев", прежде чем возникнут подходящие условия для того, чтобы подзарядить солнечные батареи марсохода Opportunity, перешедшего в спящий режим после того, как разразилась буря.

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Meridiana в январе 2004 года, три недели спустя после того, как на поверхность "красной планеты" опустился другой марсоход - Spirit, проработавший до марта 2010 года. Специалисты NASA не получали фотоинформации с Opportunity с 10 июня нынешнего года.

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования там жизни в далеком прошлом, а также возможность жизни человека на планете в будущем.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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