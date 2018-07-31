Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou

Доставку космических аппаратов осуществили при помощи ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1"

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники формирующейся навигационной системы Beidou. Об этом сообщила в воскресенье Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети WeChat, запуск произошел в 09:48 по местному времени (04:48 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1".

Этот запуск - 281-й по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн", предыдущий - 32-й - спутник Beidou вывели на орбиту 10 июля.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году формирование системы планируется полностью завершить - к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

Этот год станет ключевым в развитии нескольких китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. С января по декабрь КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов, в итоге система Beidou покроет территорию всех стран проекта "Экономический пояс Шелкового пути".