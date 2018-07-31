В Роскосмосе заявили, что кадровые перестановки в отрасли продолжатся

С момента назначения Дмитрия Рогозина главой Роскосмоса в мае этого года произошел ряд перестановок в самой госкорпорации, например, и.о. первого замгендиректора холдинга стал Николай Севастьянов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кадровые перестановки в Роскосмосе и на предприятиях ракетно-космической отрасли продолжатся в ближайшее время, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Планируются", - сказал Устименко, отвечая на соответствующий вопрос.

С момента назначения Дмитрия Рогозина главой Роскосмоса в мае этого года произошел ряд перестановок в самой госкорпорации и на предприятиях отрасли.

В частности, и.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации был назначен Николай Севастьянов, прежний первый замгендиректора Александр Иванов остался работать в Роскосмосе на должности председателя государственных пусковых комиссий. Были также назначены новые директор департамента международного сотрудничества Роскосмоса, исполнительный директор госкорпорации по реализации оборонных программ, и.о. заместителя гендиректора Роскосмоса по административной работе, советник главы госкорпорации по военно-космической тематике. Кроме того, был назначен новый гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации. В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в ближайшее время Роскосмос покинет исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса Антон Жиганов.

Что касается предприятий, то смена руководства произошла в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс", РКК "Энергия", где новый глава предприятия еще не назначен. Та же ситуация в НПО им. Лавочкина, где в отношении бывшего гендиректора Сергея Лемешевского возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. И.о. гендиректора этого предприятия назначен заместитель Лемешевского по безопасности Харун Карчаев.