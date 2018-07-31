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31.07.2018
ТАСС

Гендиректор НПО имени Лавочкина будет назначен в ближайшее время

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Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Генеральный директор НПО имени С. А. Лавочкина (предприятие-разработчик лунных аппаратов и разгонных блоков "Фрегат") будет назначен в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"В ближайшее время", - сказал Устименко, отвечая на вопрос о сроках назначения.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что бывшему гендиректору НПО имени С. А. Лавочкина Сергею Лемешевскому, руководителю дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлено обвинение в хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Лемешевский и Аверьянова арестованы до 19 сентября.

В связи с этим Лемешевский, возглавлявший НПО с 2015 года, написал заявление об отставке со 2 августа. Исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначен заместитель Лемешевского по безопасности Харун Карчаев.

30.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
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