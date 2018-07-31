Комиссия Роскосмоса по проверке ЦНИИмаш завершит работу в ближайшее время
Отмечается также, что комиссия работает в штатном режиме
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса под руководством заместителя генерального директора госкорпорации Сергея Демина завершит работу и объявит результаты своей деятельности в ближайшее время, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"Комиссия работает в штатном режиме. Результаты будут в ближайшее время", - сказал Устименко.
Ранее сообщалось об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона.
Как сообщил ранее ТАСС Устименко, Пайсон написал заявление об увольнении. По его словам, сейчас Пайсон в отпуске до начала августа, а после выхода из отпуска покинет свою должность. При этом Устименко уточнил, что Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель.
23 июля Устименко сообщил об отданном в связи с этим распоряжением о формировании комиссии по проверки деятельности ЦНИИМАШ. На следующий день он рассказал ТАСС, что специальная комиссия проверит соблюдение режима секретности и охрану в институте. По словам главы пресс-службы, в ЦНИИмаш работает внутренняя комиссия по проверке, проводится комплекс проверочных мероприятий по режиму секретности, по охране, по антитеррору, уточнил он. Устименко добавил, что результаты этой проверки будут через неделю.
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