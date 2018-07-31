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31.07.2018
ТАСС

В День ВМФ России состоялся салют в Севастополе, Астрахани и Новороссийске

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Салют в честь Дня ВМФ в Севастополе
Салют в честь Дня ВМФ в Севастополе.
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Жителям трех городов продемонстрировали более 15 видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Более 300 зарядов фейерверка выпустили в ночное небо на набережных Астрахани, Новороссийска и Севастополя в День Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Сегодня в 22:00 в ознаменование Дня Военно-морского Флота России салютные расчеты артиллерийских подразделений произвели более 450 фейерверочных и около 30 холостых артиллерийских выстрелов. В общей сложности в ночное небо городских набережных Астрахани, Новороссийска и Севастополя было выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра", - говорится в сообщении.

Разрыв фейерверочных зарядов был осуществлен на высоте 250-300 м. Жителям Севастополя, Новороссийска и Астрахани продемонстрировали более 15 видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах.

При проведении салютов были задействованы около 120 военнослужащих, 8 единиц 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и 125 мм фейерверочные комплексы "Радуга". По данным пресс-службы округа, специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта.

Днем в Севастополе и Астрахани прошли парады кораблей, а в Новороссийске состоялся военно-спортивный праздник.

30.07.2018
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Минoбороны РФ
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