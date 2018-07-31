Вице-премьер Борисов недоволен уровнем взаимодействия ФПИ и Минобороны

Юрий Борисов заявил о необходимости поднять сотрудничество Фонда и ведомства на более высокий уровень

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов, которого недавно назначили председателем наблюдательного совета российского Фонда перспективных исследований (ФПИ), недоволен нынешним уровнем взаимодействия Фонда и Минобороны РФ. Об этом он сообщил журналистам.

"Я считаю, что уровень взаимодействия Фонда с Министерством обороны РФ недостаточно высокий, я буду его поднимать выше", - сказал Борисов.

По его словам, деятельность этого фонда идет в правильном направлении, там нужна только "определенного рода настройка".

"Мы с руководством ФПИ провели встречи в Министерстве обороны РФ и подняли уровень взаимодействия. И это не просто слова, они будут зафиксированы в меморандуме. И мы дальше будем поднимать этот уровень", - добавил вице-премьер.

Он пояснил, что Фонд должен проводить исследования, исходя из возможных сценариев развития будущих вооруженных конфликтов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в оборонной промышленности.