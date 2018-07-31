Что поможет Сирии в нейтрализации атак с воздуха?

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Сирийским сухопутных войскам не хватает эффективных средств войсковой ПВО. По сути, подавляющая часть техники является устаревшей и не может эффективно бороться с современными средствами воздушного нападения.

До начала войны сирийские военные успели модернизировать лишь небольшое число ЗРК "Оса", однако таких машин очень мало. Имеется ограниченное количество комплексов "Стрела-10М". Зенитные самоходные ЗСУ-23-4 "Шилка" устарели и хороши лишь в работе по наземным целям.

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Если для защиты стационарных объектов применяются современные "Буки" и Панцири", то колонны, боевые порядки, позиции очень часто остаются без "зонта" противовоздушных средств. Стоит ли удивляться авиационным и ракетным ударам, приводящим к многочисленным жертвам.

Военные эксперты ожидают, что израильские ВВС, подразделения, вооруженные ракетным оружием, будут все чаще бить именно по пехотным подразделениям, бронетехнике и артиллерии.

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Радикальным средством нейтрализации этой угрозы могло бы стать насыщение сирийских войск зенитно-ракетными комплексами "Тор". Они могут успешно уничтожать любые цели, в том числе и высокоточное оружие. К тому же, благодаря гусеничному шасси они обладают прекрасной проходимостью и маневренностью. Все остальное - полумеры, которые будут приводить к неоправданным потерям.

Тактико-технические характеристики ЗРК "Тор":

Боевой вес - 37 т

Экипаж - 4 человека

Максимальная скорость движения - 65 км/ч

Мощность двигателя - 840 л.с.

Запас хода - 500 км

Вооружение - ракеты 9М 330

Зона поражения - при скорости до 300 м/с (1100 км/ч):

- по высоте - 10-10 000 м

- по дальности - 1000-12 000 м

- предельный курсовой параметр - 8000 м

При скорости средства воздушного нападения 700 м/с (2500 км/ч)

- по высоте - 50-6000 м

- по дальности - 1500- 7000 м

Может обнаруживать цели на дальности от 3 до 32 км, по углу места - 0-32 или 30-62 град., по азимуту до 360 град.

Количество одновременно обрабатываемых целей - 48 шт.

Количество сопровождаемых трасс целей - 10 шт.

Количество сопровождаемых помеховых направлений - 3 шт.

Дмитрий Лемешко