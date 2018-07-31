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31.07.2018
РИА Новости

На черноморском побережье Кубани пройдут учения ЮВО

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Танки Т-72Б3 во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа. Архивное фото
Танки Т-72Б3 во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Командный пункт 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений, которые пройдут на удаленных полигонах во взаимодействии с авиацией и флотом, развёрнут на черноморском побережье, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как информирует пресс-служба, ротные тактические учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.

"Управление 49-й общевойсковой армии ЮВО… развернуло командный пункт в полевых условиях в одном из районов черноморского побережья Краснодарского края", - говорится в сообщении. В учениях задействуют мотострелковое соединение из Ставропольского края, ракетное соединение, дислоцированное на Кубани, а также подразделения российской военной базы в Абхазии.

"Мотострелковым ротам предстоит провести учения в едином замысле на общевойсковых полигонах, удаленных друг от друга на значительные расстояния… Их поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики, а также корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В состав развернутого командного пункта направят своих представителей командующие 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморского флота", - отмечает пресс-служба ЮВО.

30.07.2018
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