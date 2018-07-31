Какие сверхмощные бомбы Россия успела применить в Сирии?

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Военный конфликт в Сирии позволил отечественным воздушно-космическим силам испробовать в реальных боевых действиях самые современные виды высокоточного оружия. На террористов были обрушены запускаемые бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 крылатые ракеты, Су-30СМ и Су-34 задействовали различные типы управляемых бомб и ракет.

По противнику отработали "Искандерами", снарядами с наведением по лазерному лучу "Краснополь", применялись также дальнобойные версии ПТРК "Корнет".

Однако, не обошлось и без старых, проверенных многими конфликтами и войнами свободнопадающих бомб. Благодаря современным прицельным системам самолетов, во время их применения достигалась очень высокая точность.

По некоторым данным, самыми тяжелыми такими боеприпасами были авиационные бомбы большой мощности ФАБ-3000. К целям их доставляли сверхзвуковые дальние бомбардировщики Т-22М3.

Такое оружие имеет высокие поражающие характеристики, и первыми с ними познакомились еще афганские душманы. Вот и в Сирии "трехтонки" не подвели. Военные объекты террористов были полностью выведены из строя.

Дмитрий Лемешко