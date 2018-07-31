На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот

Впервые в истории российского флота участие в Главном военно-морском параде в Петербурге принял боевой робот - безэкипажный катер. Всего в праздничном строю по Неве прошли порядка 40 кораблей.

Роботизированное судно базируется на стеклопластиковом тральщике нового поколения проекта 12700 "Александр Обухов" и входит в состав противоминных средств корабля, передает ТАСС.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 тонн, длина - 61 метров, ширина - 10 метров. Они могут развивать скорость до 16,5 узла. Срок службы составляет до 30 лет.

Напомним, в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота в Петербурге принял участие президент Владимир Путин. Главный военно-морской парад прошел в исторической части города и на Кронштадском рейде.

Инга Бугулова (Санкт-Петербург)