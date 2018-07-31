Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
Китай располагает подводными лодками с воздухонезависимым двигателем, разработка которого Россией только ведется, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
"Китай успешно разработал и выпустил дизель-электрические подводные лодки с технологией воздухонезависимого двигателя, в отличие от России, которая до сих пор не смогла разработать сопоставимый аналог для своих будущих подлодок проекта 677", — заявляет эксперт.
Маджумдар отмечает, что, хотя "Россия является наиболее технологически сложной угрозой в контексте подводной войны", Китай становится еще опаснее для США. Эксперт напоминает, что в июле первая китайская подлодка с воздухонезависимым двигателем побила рекорд продолжительности автономного заплыва и глубины погружения.
Воздухонезависимый двигатель позволяет подводной лодке плавать без необходимости подниматься на поверхность. В России над подобными технологиями работают в конструкторских бюро "Малахит" и "Рубин". В первом случае макетный образец установки с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, тогда как во втором к таким испытаниями только планируется приступить.
Предполагается, что воздухонезависимый двигатель разработки "Рубина" первой получит неатомная субмарина пятого поколения, созданная на основе проекта 677 "Лада".
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Известный американский военный эксперт Дейв Маджумдар предполагает, что новую российскую АПЛ оборудуют реактором с жидкометаллическим теплоносителем. Такие реакторы на свинцово-висмутовом сплаве устанавливались на советских субмаринах проекта «Лира» и были образцами передовых разработок. «Лиры» превосходили все остальные атомные ПЛ по части скорости и маневренности, однако требовали особого обслуживания. Маджумдар отмечает, что атомные реакторы с жидкометаллическим теплоносителем гораздо производительнее и компактнее, чем водо-водяные. Установка такого реактора позволит сделать лодку компактной, однако потребует создания специализированных портовых систем.Это жжж неспроста :о))
Параметров автоматизации и ТТХ как на "Лирах" по-видимому они не достигли, раз в серию крупную не пустили.
Стоял натриевый (неудачный выбор) на SSN-575 Seawolf примерно когда спутник запустили, 1957 были большие проблемы и заменили на водный к концу 1950-х. Стояли на 1 КАК МИНИМУМ АПЛ спецназначения большой глубины погружения USS Halibut (SSN-587) ФОТОГРАФИРОВАЛА нашу АПЛ и участвовала в подъёме. "Глубина в районе поиска - 5000-6000 метров" так что или АНПА или то что сверху видно было на фото - не отражает строения АПЛ косвенно подверждается, видел сообщение что прочный корпус выполнен из титана. Обычный водоводяной туде не влез бы и команда - одни офицеры.
https://armyman.info/flot/podvodnye-lodki/18987-uss-halibut-ssn-587.html
А вообще NI ещё тот "ресурс".