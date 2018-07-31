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31.07.2018
Lenta.ru

У России насчитали на четыре подлодки меньше

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Источник: Василий Батанов / РИА Новости

Блог Covert Shores выложил инфографику со всеми подлодками, находящимися в распоряжении российских военных по состоянию на июль 2018 года.




В настоящее время Россия, в соответствии с инфографикой, располагает 68 подводными лодками, включая тестируемые или находящиеся на обслуживании, но исключая сверхмалые.

Блог также отмечает ведущиеся в стране работы по созданию новых подводных беспилотников, в частности, аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон".

Covert Shores допускает, что военные США и Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику "Посейдон" могут использовать подводные дроны ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) и датчики, в частности, гидроакустические буи, которые могут запускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

В апреле блог Naval Analyses создал три инфографики, на которых показан состав и численность имеющихся в распоряжении США, РФ и КНР военных подлодок. Тогда эксперты насчитали у России 72 субмарины.

30.07.2018
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