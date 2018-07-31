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31.07.2018

США подтвердили, что дроны в Нигере снабжены ударным вооружением

Разделы: Авиация
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MQ-9 На пустиней
Командование США в Африке подтвердило, что оно начало использовать вооруженные беспилотники в Нигере.
Источник: https://www.militarytimes.com/

Согласно данным американского командования, с начала этого года США начали вооружать беспилотными летательными аппаратами западноафриканскую Нигер.


«В координации с правительством Нигера командование США в Африке уже разместило разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные (ISR) самолеты в Нигере для повышения совместных возможностей по реагированию на возникающие угрозы и контроля иных проблем безопасности в регионе. Военный БЛА ISR начал полёты в начале 2018 года ", сообщила газете Associated Press пресс-секретарь американского командования США Саманта Рехо.


В настоящее время военные беспилотники размещаются на 101 авиабазе в Ниамее, столице Нигер. Эти действия были поддержаны Нигером и являются частью долгосрочного стратегического партнерства между США и Нигер по противодействию воинствующим экстремистам в регионе, сказала она.


На вопросы обеспечения оперативной безопасности Рехо отметила, что не может обсуждать операции с военным применением беспилотных летательных аппаратов на территории Нигера.

Дроны MQ-9, вылетающие в настоящее время из столицы Нигера, в конечном итоге будут перенесены на 201 нигерскую авиабазу, которая строится в Агадесе, на палящем краю пустыни Сахара. Новая база является частью реализации плана США в борьбе с растущей угрозой от боевиков в огромной Сахелье Африки. По словам представителей ВВС, база стоимостью 110 миллионов долларов США является крупнейшим проектом по строительству военно-воздушных сил в истории США.


Добавление беспилотным летательным аппаратам ударных возможностей является важным шагом для борьбы с экстремистами, состоящими из бойцов, связанных с «Аль-Каидой» в Мали и Буркина-Фасо, бойцов из исламских государств в Нигере, Мали, Нигерии и Боко Харам.


БПЛА имеют радиус действия, позволяющий им контролировать сразу несколько стран Западной и Северной Африки.


Вооруженные силы США получили разрешение от Нигера на вооружение БПЛА после засады исламских государственных группировок, связанных с экстремистами, в октябре 2017 года недалеко от деревни Тонго Тонго. В результате засады были убиты четверо солдат США и четверо солдат Нигерии. Кроме того, два американских солдата и восемь военных Нигера были ранены в результате нападения более сотни боевиков.


Военно-воздушные силы США заявили, что сбор разведывательных данных дронами может быть использован Нигером и другими партнерами США для преследования экстремистов.


Автор: Карлей Петеш

Перевод: ВПК.Name

30.07.2018
Оригинал публикации
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Страны
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Нигерия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
30.07.2018 10:15
Удивительная страна США

Цитата, q
Республика Нигер - не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке... одна из самых бедных стран мира, стабильно занимающая последнее место по индексу развития человеческого потенциала. Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара, остальная часть занята полупустыней Сахель, которая постоянно находится под угрозой засухи и опустынивания. Население численностью чуть более 23 миллионов человек сосредоточено на крайнем юге и западе страны...

и из статьи

Цитата, q
По словам представителей ВВС, база стоимостью 110 миллионов долларов США является крупнейшим проектом по строительству военно-воздушных сил в истории США.

зато как удачно расположен "для борьбы с экстремистами" и самой большой военной базы США

+3
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№2
31.07.2018 10:49
Они сами и создают конфликтные ситуации даю еобеспечить своё присутствие и противостояние в частности интересам КНР по стратегической экспансии и нашим интересам по добыче полезных ископаемых - там добыча часто в 3-5 раз более рентабельна чем в России из-за хороших месторождений, лёгкости добычи и тёплого климата а не вечной мерзлоты. Фактор низкой стоимости рабсилы вторичен по отношению к сим факторам.
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