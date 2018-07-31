США подтвердили, что дроны в Нигере снабжены ударным вооружением

Командование США в Африке подтвердило, что оно начало использовать вооруженные беспилотники в Нигере.

Согласно данным американского командования, с начала этого года США начали вооружать беспилотными летательными аппаратами западноафриканскую Нигер.

«В координации с правительством Нигера командование США в Африке уже разместило разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные (ISR) самолеты в Нигере для повышения совместных возможностей по реагированию на возникающие угрозы и контроля иных проблем безопасности в регионе. Военный БЛА ISR начал полёты в начале 2018 года ", сообщила газете Associated Press пресс-секретарь американского командования США Саманта Рехо.

В настоящее время военные беспилотники размещаются на 101 авиабазе в Ниамее, столице Нигер. Эти действия были поддержаны Нигером и являются частью долгосрочного стратегического партнерства между США и Нигер по противодействию воинствующим экстремистам в регионе, сказала она.

На вопросы обеспечения оперативной безопасности Рехо отметила, что не может обсуждать операции с военным применением беспилотных летательных аппаратов на территории Нигера.

Дроны MQ-9, вылетающие в настоящее время из столицы Нигера, в конечном итоге будут перенесены на 201 нигерскую авиабазу, которая строится в Агадесе, на палящем краю пустыни Сахара. Новая база является частью реализации плана США в борьбе с растущей угрозой от боевиков в огромной Сахелье Африки. По словам представителей ВВС, база стоимостью 110 миллионов долларов США является крупнейшим проектом по строительству военно-воздушных сил в истории США.

Добавление беспилотным летательным аппаратам ударных возможностей является важным шагом для борьбы с экстремистами, состоящими из бойцов, связанных с «Аль-Каидой» в Мали и Буркина-Фасо, бойцов из исламских государств в Нигере, Мали, Нигерии и Боко Харам.

БПЛА имеют радиус действия, позволяющий им контролировать сразу несколько стран Западной и Северной Африки.

Вооруженные силы США получили разрешение от Нигера на вооружение БПЛА после засады исламских государственных группировок, связанных с экстремистами, в октябре 2017 года недалеко от деревни Тонго Тонго. В результате засады были убиты четверо солдат США и четверо солдат Нигерии. Кроме того, два американских солдата и восемь военных Нигера были ранены в результате нападения более сотни боевиков.

Военно-воздушные силы США заявили, что сбор разведывательных данных дронами может быть использован Нигером и другими партнерами США для преследования экстремистов.

Автор: Карлей Петеш

Перевод: ВПК.Name