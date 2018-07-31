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31.07.2018
РИА Новости

Россия предложит на экспорт корабли с ракетами "Калибр"

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Запуск ракеты Калибр. Архивное фото
Запуск ракеты Калибр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Эти корабли получились очень удачными - большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное - это "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона - Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал", - отметил Борисов.

По его словам, сейчас корабли поступают на вооружение российского флота.

"Они идут на Балтику, на Северный флот, на Каспий, на Черное море", - добавил вице-премьер.

Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 спроектировало центральное морское проектно-конструкторское бюро "Алмаз". Их оснастили комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Преимущества этих кораблей: высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

Ракеты "Калибр"

Ракеты "Калибр" - разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия - около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей.

Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" неоднократно использовались против боевиков, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны.

30.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Сирия
Продукция
Град Свияжск
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
1135 Буревестник
11661 Гепард
22800 МРК
636.3
877 Палтус
885 Ясень
Калибр КР
СФ
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