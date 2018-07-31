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31.07.2018
РИА Новости

Вице-премьер рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета

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Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан. Архивное фото
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Начало разработки нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" внесено в рассчитанную до 2027 года госпрограмму вооружений, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Они (прописаны - ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", - сказал Борисов.

По его словам, на сегодняшний день парк имеющихся самолетов Ан-124 "Руслан" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на разрабатываемые в России двигатели Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.

"Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭУ, решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать. Возобновление производства (самолетов "Руслан" - ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то, ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", - отметил Борисов.

30.07.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
ОДК УК
Персоны
Борисов Юрий
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