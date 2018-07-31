Россия отказалась снова строить "Русланы"
Возобновление производства самолета Ан-124 "Руслан" в России не планируется. Ему на замену могут создать другую сверхтяжелую машину, разработка которой внесена в в Госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов, передает "Интерфакс".
"Сейчас даже нет необходимости строить новые самолеты ("Руслан"), у нас достаточно большой, с хорошим ресурсом парк существующих. Ан-124 пройдет модернизацию, безусловно", — пояснил он.
По словам Борисова, научно-исследовательские работы по новому самолету уже есть в плане в конце ГПВ, сообщает ТАСС.
Ранее в июне в Минобороны понадеялись на то, что "Русланы" снова будут строиться в России.
Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской "Волга-Днепр" и семь — украинской "Авиалинии Антонова".
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«Мы сделали технический проект, сейчас предлагаем его заказчику — Минобороны РФ. Заказчик свое видение этого самолета и его характеристики выдал, мы видим, что они совпадают с нашим предложением. Пока идут переговоры, и когда они пройдут, мы сможем что-нибудь сказать по срокам», — добавил генконструктор «Ильюшина». Грузоподъемность машины составит 80-100 тонн. Таликов отметил, что самолет будет построен по традиционной схеме, а не по схеме несущего фюзеляжа..В составе ВВС новые самолеты в 2020-30-х годах должны заменить остающиеся в строю Ан-124 «Руслан» и более старые Ан-22 «Антей». Кроме того, в перспективе самолеты 80-тонного класса грузоподъемности могут заменить в строю тяжелые транспортники Ил-76 с грузоподъемностью 50-60 тонн.В основу быстрее всего старая версия легла, так что что-то такое....
А хотелось бы такое...
Но.... хотеть не вредно, да и потом....
потом правда, лет через 20 новый Борисов скажет, что и Русланы и Ил-76 вполне их устраивают и начнут их модернизировать.....
Были и машины для которых скорость не важна а важна возможность приземления на малые ВПП, т.е. это другого класса машины но также очень нужные, более чем Русланы т.к. себестоимость у них в 1,5 раза как минимум ниже:
Среди транспортников и пассажирских средней г/п мог бы быть М-60 "Катунь"
У него ПОЛНОСТЬЮ предотвращён риск попадания камней в двигатель при взлёте, конверсия бомбардировщика.
Модель самолета М-60Б в музее ЛИИ им.Громова, февраль 2012 г. (фото - Евгений Ерохин)
Влияние Бартини невооружённым взглядом видно движитель более высокий КПД имеет чем тот же самолёт но если движки на пилонах снизу крыла.
Само крыло дешевле.
Для запуска предполагался лучший вариант - сбросом.
Реализован в Scaled Composits в США
А это уже ЦАГИ который предложил "инновационный" вариант возрастом 40 лет:
- пуск с верху чреват катастрофой как это было с SR71 при пуске D-21
У Туполева как всегда содранный с Мясищева - Ту-404
"Молния" выкатило проект Геракла - кстати один из немногих проектов где груз может иметь сильный эксцентирсистет по направлению движения ЛА
Машина интересной была и своей гибкостью прежде всего:
Наиболее амбициозным был проект КБ Бериева в продолжение мечт Бартини о 1000тонной летающей лодке:
Бе-5000 и его модель в трубе (схожая)
Можно статью по сверхтяжам написать или брошюру.