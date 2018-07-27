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27.07.2018
Российская газета

Российский "Посейдон" назвали торпедой апокалипсиса

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Подводный беспилотник "Посейдон"
Подводный беспилотник "Посейдон".
Источник: Минобороны РФ

Торпедой апокалипсиса, способной уничтожить целые прибрежные города и вызвать цунами, назвали российский подводный беспилотник "Посейдон". Его также называют самой крупной из когда-либо созданных торпед.

Об этом пишет Popular Mechanics., ссылаясь на Саттона - автора книги о подводных лодках World Submarines: Covert Shores Recognition Guide и основателя известного военно-морского портала Covert Shores. И сообщает параметры торпеды: более 19 метров в длину и почти два - в ширину. Также уточняется, что "торпеда апокалипсиса", способная пересечь любой океан, перевозится специальной подводной лодкой.

Ранее предполагалось, что "Посейдон" имеет 100-мегатонную термоядерную боеголовку, которая может уничтожить целые прибрежные города и спровоцировать дальнейшие разрушения внутри страны, вызвав искусственные цунами, сопровождаемые радиоактивными осадками.

По словам Саттона, даже теперь, когда стало известно, что мощность боеголовки составляет две мегатонны, ничего не изменилось. Этого все равно достаточно, чтобы уничтожить крупные мегаполисы и вызвать "ядерное цунами". Боеголовка, по его мнению, в состоянии справиться с любой авианосной ударной группой ВМС США.

"Посейдон" может развивать скорость до 70 узлов в час, уверен Саттон. Эта скорость быстрее, чем у подводных лодок США и их противокорабельных торпед. Оружие работает на глубинах до 3280 футов, что также превышает возможности американских субмарин. Торпедой апокалипсиса назвал "Посейдон" Popular Mechanics.


Светлана Цыганкова

26.07.2018
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