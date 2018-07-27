Оружие судного дня: Запад нашел ответ

Чем Запад ответит на российский "Посейдон"

Известный военно-морской портал Covert Shores сообщил, что ВМС США и Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотному "Посейдон" могут использовать подводные датчики и противолодочные самолеты. Насколько эффективным будет подобный ответ, разобралась "Газета.Ru".

О разработке беспилотного подводного аппарата "Посейдон", первоначально известного как "Статус-6", впервые стало известно в ноябре 2015 года. 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию официально подтвердил существование такого оружия. А в апреле "Статус-6" в Великобритании назвали "оружием судного дня".

"В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей", - сообщил российский лидер.

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.

Также возможной целью "Посейдона" являются авианосные ударные группы США.

8 декабря 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенного из подводной лодки "Саров" 27 ноября. В марте 2018 года Пентагон официально включил "Статус-6" в ядерную триаду России через отчет о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review.

В настоящее время тактико-технические характеристики "Посейдона" засекречены. Пока можно только сказать, что длина беспилотного подводного аппарата составляет более 19 м в длину и почти два - в ширину.

Ранее предполагалось, что "Посейдон" оснащен боевой термоядерной частью мощностью в 100 мегатонн, которая может уничтожить целые прибрежные города и спровоцировать дальнейшие разрушения внутри страны, вызвав искусственные цунами, сопровождаемые радиоактивными осадками.

По последним данным, мощность боевой части "Посейдона" составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте. По сути, это мало что меняет. И этого спецбоеприпаса вполне достаточно, чтобы уничтожить крупные прибрежные города, военно-морские базы и вызвать ядерное цунами.

Помимо этого, боевая часть подобной мощности с легкостью сметет с поверхности моря любую авианосную ударную группу ВМС США.

По некоторым данным, "Посейдон" может развивать скорость до 70 узлов. Эта больше, чем у любой из атомных подводных лодок США и их противокорабельных торпед. Рабочая глубина погружения российского "Посейдона" - более тысячи метров, что также существенно превышает тактико-технические характеристики субмарин ВМС США.

Военно-морской портал Covert Shores утверждает, что обнаружение российского беспилотного подводного аппарата возможно при помощи подводных дронов ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel).

ACTUV, напомним, - это современный американский проект беспилотного комплекса, предназначенного для обнаружения и слежения за субмаринами противника. Разработка данного судна ведется по заказу оборонного научного агентства DARPA. Для обнаружения субмарин противника ACTUV будет применять активную эхолокацию. Предполагается, что данные суда не получать никакого оружия и будут решать лишь разведывательные задачи, но данная концепция может претерпеть изменения в будущем.

Другим способом обнаружения "Посейдона", по мнению издания Covert Shores, является использование сети подводных датчиков, в частности гидроакустических буев. Такие аппараты, считают авторы статьи, могут спускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon ("Посейдон").

"Странно, что издание Covert Shores не упомянуло о системе СОСУС", - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник направления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Аркадий Сыроежко.

СОСУС, напомнил специалист, представляет собой гидроакустическую противолодочную систему США, предназначенную для обнаружения и опознавания подводных лодок.

Однако систему развернут только по рубежам, к примеру, на Фареро-Исландском противолодочном рубеже, на рубеже мыс Нордкап - остров Медвежий, в Датском проливе и на некоторых других. То есть полагать, что эта система присутствует в любом районе Мирового океана, было бы заблуждением. В Тихом океане СОСУС вообще представлен очень фрагментарно.

В плане поиска подводных объектов главное - привязать возможности любой из имеющихся в распоряжении систем обнаружения к вполне конкретному месту, полагает адмирал. А вот где будет находиться в этот момент "Посейдон" с его практически неограниченными возможностями по дальности и скорости хода - это большой вопрос.

К тому же, по мнению Сыроежко, обнаружить "Посейдон" - это еще полдела. Для уничтожения российского беспилотного аппарата надо иметь постоянно действующую боеготовую систему противодействия, то есть постоянно боеготовые и развернутые силы и средства. А такой системы у США пока что нет. И для ее развертывания требуются большие средства, чувствительные даже для США.

Что касается средств, которыми может быть в морских глубинах поражен "Посейдон", то и в этом плане возможности гипотетических противников весьма ограничены.

"Единственной торпедой НАТО, способной достичь глубины 1000 м, сегодня является MU90/IMPACT", - напоминает "Газете.Ru" заместитель Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Эксперт подчеркивает, что ее стоимость составляет более $2 млн. Однако специалисты в сфере вооружения для ВМФ отмечают, что даже в режиме форсирования, с существенным сокращением дальности действия, торпеда, обладающая скоростью хода в 92 км/ч, все-таки медленнее российского "Посейдона".

Самая быстрая, состоящая на оснащении ВМС США торпеда ВМФ США Mk54, напоминает Константин Макиенко, обладает скоростью хода 74 км/ч. По мнению эксперта, она пока не в состоянии догнать "Посейдон" и тем более погрузиться на рабочие глубины его боевого применения.

"Без практического эксперимента какой-либо доказательный ответ по вопросам обнаружения и поражения "Посейдона" невозможен. Все остальное - пока только слова", - рассказал "Газете.Ru" экс начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

К тому же в настоящее время у гипотетических противников нет никаких средств поражения, способных достать российский беспилотный подводный аппарат на таких глубинах и обладающий такими скоростями хода, уверен Сыроежко.

Михаил Ходаренок