Ростех впервые продемонстрировал работу "космического" парашюта

Ростех провел первую демонстрацию "космической" парашютной системы, создаваемой для перспективного корабля "Федерация". Испытательный сброс состоялся 26 июля на аэродроме "Киржач" в рамках открытия новой производственной линии НИИ Парашютостроения, входящего в холдинг "Технодинамика".

Основной трехкупольный парашют "Федерации" будет иметь площадь более 3,6 тыс. кв. метров. Он способен нести космический аппарат массой до 9 тонн и обеспечить его спуск с высоты несколько километров.

"Ростех имеет существенный научно-технический задел, позволяющий поставить для "Федерации" большую номенклатуру разработок – композитные изделия, радиоэлектронные компоненты, парашюты и многое другое. Парашютная система для космического корабля имеет сложнейшую конструкцию и в настоящий момент проходит испытания. Всего запланированы 28 сбросов, тестирование с полноразмерным макетом корабля весом 9 тонн пройдет в 2019 году", – отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

По проекту, парашютная система выводится на высоте 4,5 тыс. м. Сначала у "Федерации" откроется вытяжной парашют, затем – трехкупольный основной.

"Разработка парашютной системы для перспективного космического корабля – это серьезный вызов для "Технодинамики". Уверен, что реализация этого проекта станет твердым подтверждением наших уникальных компетенций в области парашютостроения. Сейчас мы проводим испытания с помощью малоразмерных макетов космического корабля весом 3 тонны и "младших" моделей парашютной системы – трехкупольной общей площадью 1770 кв. метров и однокупольной системы площадью 1200 кв. метров. Всего будет проведено 9 сбросов малоразмерных макетов, после чего специалисты приступят к сбросам 9-тонного макета космического корабля", – отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

Перспективный транспортный корабль "Федерация" – многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и автоматическим грузовым кораблям серии "Прогресс". Разрабатывается "РКК "Энергия" им. С.П. Королева". Ожидается, что корабль сможет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до шести человек.