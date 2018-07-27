Сердюков — РБК: «10–15 лет назад такого и во сне нельзя было представить»

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в интервью РБК впервые рассказал о своей работе в госкорпорации, стратегии объединения авиастроения в одном концерне и опыте, вынесенном производителями из сирийской кампании

Анатолий Сердюков возглавляет авиационный кластер госкорпорации «Ростех», в который входят предприятия с десятками тысяч сотрудников и оборотом более 0,5 трлн руб., с момента его создания. После анонсированного присоединения к кластеру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) под руководством Сердюкова окажется фактически весь российский авиапром.

В интервью РБК он рас​сказал, как будет осуществляться присоединение к кластеру ОАК, как продвигается реализация российско-китайского проекта тяжелого вертолета и какие новинки «Ростех» приготовил к форуму «Армия-2018».

«Ждем встречных инициатив «Роскосмоса»

- Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о планах создания внутри госкорпорации единого авиаконцерна по примеру Airbus, в который войдет ОАК. Не могли бы вы пояснить, как это будет происходить?

- ?Как это будет происходить, решит государство. Обычная процедура в подобных случаях (так было, например, при вхождении в "Ростех" УВЗ) - передача акций в виде имущественного взноса Российской Федерации. При этом сливать ОАК с другими холдингами или соединять юридически, менять ее правовую форму никто не собирается. Конструкция получается слишком громоздкая. С точки зрения акционерного капитала сейчас это реализовать очень сложно.

ОАК в этом случае войдет в "Ростех", но не будет сливаться с "Вертолетами России" или какими-либо другими холдингами. Она будет отдельной холдинговой компанией, как все остальные: ОДК, КРЭТ или "Вертолеты России".

Возможно, в будущем мы и придем к этому, но сначала надо будет очень серьезно поработать в обоих холдингах, прежде всего в ОАК. Оптимизировать их, произвести перенастройку.

- Какие задачи станут первоочередными для нового концерна?

- Первая идея - это, конечно, собрать воедино производителей авиатехники и комплектующих. Необходимо посмотреть и понять загрузку предприятий ОАК и наших предприятий: где есть дублирование, какие звенья можно убрать, где надо друг друга дополнить, какие площадки следует перенести или объединить, как выстроить работу с поставщиками в едином ключе.

Следующим шагом стратегию авиационного кластера "Ростеха" надо интегрировать в стратегию ОАК. Необходимо решить, каким образом мы будем формировать рынок, как внутренний, так и внешний. Но для начала должно появиться решение правительства о передаче ОАК в контур "Ростеха" - напомню, его пока нет.

- Когда ОАК перейдет под управление "Ростеха", будете ли вы проводить кадровые перестановки?

- Я с 2015 года возглавляю авиационный кластер госкорпорации и пока из менеджмента никого не уволил. Моя задача - как раз наоборот, этот менеджмент заставить работать. Это нужно в первую очередь "Ростеху".

- Правда ли, что у "Ростеха" есть некая конкуренция с предприятиями "Роскосмоса"?

- Да, это так. Двигатели для первой и второй ступеней ракеты "Союз" делает ОДК, а для третьей - КБХА. Вопрос в том, что ни они, ни мы до конца не загружены. Эту задачу, конечно, хотелось бы решить.

- Планируете ли вы обсудить этот вопрос с руководством "Роскосмоса"?

- У нас есть мысли на этот счет, готовы к обсуждению. Ждем встречных инициатив "Роскосмоса".

«Китайцы больше заинтересованы в работе с​​ нами, чем с украинцами»

- Была информация, что Минобороны пришлось сократить количество закупаемых вертолетов в рамках новой госпрограммы вооружений из-за отсутствия двигателей. Это правда?

- Никаких сложностей с двигателями у нас нет. К примеру, двигатель для вертолетов ВК-2500 мы выпускаем в плановом объеме, проблем нет.

- А как идет работа с двигателем ПД-12В для Ми-26?

- Опытно-конструкторская работа продолжается по плану. В 2017 году ОДК завершила этап эскизного проектирования. Уже определен конструктивный облик силовой установки и основные параметры, проведена интеграция с вертолетом. Изготовление и испытание первого опытного образца запланировано на 2020 год. Присвоение литеры О1 (опытный образец, готовый к передаче в серийное производство. - РБК) - на 2025 год.

Эта часть большой работы, в рамках которой "Ростех" прорабатывает целую линейку двигателей, чтобы закрыть спрос нашей авиационной промышленности на силовые установки. Об итогах этой работы буду готов рассказать осенью, когда мы поймем, что нам действительно по силам - по деньгам и по времени, по срокам.

- "Ростех" анонсировал контракт с Китаем по созданию тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26 в июне-июле этого года. Контракт уже подписан?

- Пока нет, продолжаются переговоры. Ожидаем в ближайшее время.

- А как китайская сторона объясняет, почему затягивается подписание?

- Никак не объясняет. Контракт сложный, диалог еще не закончен.

- Не помешают ли скандалы и конфликты вокруг украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" участию России в проекте AHL?

- Думаю, что проблемы "Мотор Сич" нам никаким образом не помешают. Потому что двигатель - это только часть вертолета. За основную конструкцию отвечаем мы. Вообще в больших вертолетах самое сложное даже не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция.

- Если Украина выйдет из проекта AHL, готовы ли мы прямо сейчас предложить свой двигатель?

- Если будет объем [заказа] и если будет понятная цена, то да, мы готовы.

- За какую цену вы готовы были бы такой двигатель сделать для китайцев?

- Самое главное - это, конечно, объем. Если мы будем понимать объем, наше присутствие, капитализацию. Это достаточно сложная история. Но у меня есть ощущение, что китайцы будут больше заинтересованы в работе с нами, чем с украинцами.

- Почему?

- Потому что на Украине политическая ситуация не стабильная, как в России. Кроме того, с нами китайцы работают достаточно давно и успешно, в том числе и на длинных проектах.

- Россия уже предлагала сделать двигатели для этого проекта, но китайцы отказались, предпочтя украинские.

- Время, конечно, покажет. Но мы готовы. Если по самолетному двигателю проблем вообще никаких нет, то почему у нас будут проблемы с вертолетным двигателем? Головным разработчиком в этом проекте является китайская сторона, и им принимать решение, какой двигатель будет стоять на вертолете. Но я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич".

- Что можно нового сейчас раскрыть про перспективный вертолетный двигатель, разработку которого анонсировали в ОДК?

- Безусловно, там задействован наш предыдущий опыт, в том числе по истребителю пятого поколения. Будут использованы современные технологии, включая трехмерную печать. Надо учитывать, что силовая установка для вертолета нового поколения будет иметь принципиальные отличия, чтобы обеспечить совсем другую мощность, скорость, надежность, тепловую заметность. Поэтому идет поиск новых решений, которые могут быть применены.

«Выручка кластера должна превысить 1,5 трлн руб.»

- Выполнены ли запланированные в Стратегии развития авиационного кластера "Ростеха" до 2025 года показатели?

- Стратегия кластера - это часть общей стратегии "Ростеха", которая очень амбициозна - во всех смыслах этого слова. Например, есть задача к 2025 году нарастить долю гражданской продукции до 50%. Другим предприятиям и кластерам "Ростеха" - тем, которые десятилетия занимались только оружием, - здесь несколько сложнее, чем нам. Но и для нас задача совсем не простая. Тем не менее мы ее решаем. Скажем, "Вертолеты России" наращивают выпуск легких машин "Ансат" и Ка-226Т - на них ожидается хороший спрос в стране и за рубежом. КРЭТ создает сети зарядных станций для электромобилей, ведет разработки оборудования для медицины. ОДК осваивает новые рынки, например оборудования для нефтегазовой отрасли.

- О каких конкретных результатах уже можно говорить?

- Стратегия авиакластера предусматривает рост выручки холдингов в среднем на 11,9% в год. К 2025 году выручка кластера должна превысить 1,5 трлн руб.

Мы этот темп выдерживаем. Например, "Вертолеты России" в 2017 году заметно повысили объемы продаж - с 189 до 214 машин. Нарастили объемы послепродажного обслуживания техники,? как в России, так и за рубежом. В итоге выручка холдинга выросла на 19%. КРЭТ увеличил выручку на 23%, "Технодинамика" - на 21,5%.

Суммарная выручка кластера в 2017 году превысила 611,4 млрд руб. Это почти на 15% больше, чем годом ранее. Общая прибыль достигла 67,1 млрд. EBITDA составил 141,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 23%. Это хорошие показатели.

«Создаем кооперацию в режиме онлайн»

- Приближается очередной форум "Армия-2018". Какие авиановинки будут представлены на форуме от вашего кластера?

- Прежде всего, две новые модификации вертолетов: модернизированный Ми-26Т2В и Ми-28Н в новом техническом облике. Первый придет на смену привычным Ми-26, используемым Минобороны. Он оснащен новым комплексом БРЭО, фактически автопилотом с функциями выхода в заранее заданную точку, захода на посадку, возврата на основной или запасной аэродром. В машине применен новый комплекс обороны - он сам обнаруживает угрозы и защищает борт от ПВО противника.

Ми-28Н, который мы тоже покажем, получил силовую установку повышенной мощности. У него новая конструкция винта и стабилизатора. Машина вооружена новыми управляемыми противотанковыми ракетами "Хризантема", модернизированной управляемой ракетой "Атака", а также впервые может быть оснащена авиабомбами. Кроме того, она может взаимодействовать с беспилотниками и управлять ими дистанционно.

Ряд новых разработок покажет "Технодинамика". Это опоры шасси и новый генератор для Ил-112В, электрическая система перемещения закрылков, которая легче и безотказнее применяющихся сейчас гидравлических.

ОДК покажет три современных авиадвигателя: АИ-222-25 - для учебно-тренировочного самолета Як-130 и других легких самолетов, АЛ-31Ф - для истребителей и бомбардировщиков, ВК-2500П/ПС - для гражданского вертолета Ми-171А2. Также холдинг продемонстрирует первый отечественный газотурбинный двигатель мощностью 14 тыс. л.с. для кораблей ВМФ РФ.

КРЭТ традиционно представит последние разработки в области бортовой электроники для авиации.

- Когда завершатся испытания беспилотника "Катран" и сколько комплектов планируется поставить в войска в первой партии?

- Сейчас "Катран" проходит наземные испытания. Они завершатся осенью этого года, после чего "Вертолеты России" приступят к летным испытаниям - их планируется закончить в 2019 году.

В работе участвует кооперация предприятий кластера, в том числе холдинг КРЭТ. Разработку летательного аппарата осуществляет предприятие "Вертолетов России" КумАПП. Заказчиком выступает концерн ВКО "Алмаз-Антей". Итогом работ станет передача "Алмаз-Антею" двух беспилотных вертолетов. Заказов со стороны Минобороны пока не поступало. Но машина, безусловно, интересная. Поэтому спрос, думаю, будет.

Мы смотрим несколько вариантов комплектации беспилотника. В частности, он может быть оснащен разведывательным оборудованием, предусматривается установка различных видов и типов вооружения.

- Сергей Шойгу создает военный технополис ЭРА под Анапой. Поступало ли "Ростеху" приглашение открыть там свои представительства?

- Пока таких предложений не поступало. Если поступят, мы рассмотрим.

- Вам это участие интересно?

- Мне сложно на данном этапе что-то комментировать. В "Ростех" входит более 700 предприятий. Это около 450 тыс. специалистов. Многие предприятия и специалисты связаны кооперацией, несмотря на расстояния. Чтобы решить задачу, их не надо собирать вместе в одном городе в одних стенах. Мы живем в эпоху цифровых технологий, есть масса других возможностей. Мы создаем кооперацию между разработчиками в режиме онлайн. Очень сложно, да и нет необходимости физически объединять на одной площадке разных людей. Зачастую надо лишь создать платформу для обмена данными и корректную коммуникацию.

Но, конечно, если этот центр даст какие-то совершенно иные технические возможности, это может быть интересно.

«В то время я был на другой стороне»

- Опыт работы в Минобороны пригодился вам в "Ростехе"?

- Должность министра - это и системный подход, и опыт управления большим количеством людей. Более того, в Минобороны было непростое состояние, требующее серьезных и не всегда популярных реформ, и мы сейчас в "Ростехе" находимся в состоянии реформирования. Главное - понимать, к чему это приведет на горизонте пяти-десяти-двадцати лет, и идти к этому. Компания развивается, возникают новые условия, обстоятельства, требования, пожелания заказчика - все надо учитывать.

В то время я был на другой стороне - как заказчик. И мне, конечно, понятны жесткие требования Министерства обороны. Теперь я на стороне производителя и понимаю, что здесь тоже есть нюансы, которые надо учитывать. Потому что хотеть можно много, но есть технологические ограничения, есть задачи, иногда на грани фантастики, на решение которых требуются многие годы.

- Какими нововведениями в армии, осуществленными в период вашего руководства, вы гордились больше всего, например во время действий в Крыму или в Сирии?

- Появилась новая техника, которую можно перебрасывать на огромные расстояния, и на таких расстояниях она позволяет эффективно управлять войсками. Еще 10-15 лет назад такого и в хорошем сне нельзя было представить.

- А что бы вы, наоборот, скорректировали?

- Судя по выбранной стратегии, через Сирию прошло очень большое количество людей и техники. Здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, таких масштабных испытаний в реальных условиях никогда не было. С другой стороны, в таких условиях достаточно тяжело обеспечить слаженность между подразделениями.

- Какая авиатехника претерпела больше всего изменений после начала операции в Сирии?

- Любая боевая операция выявляет недостатки техники круче самых экстремальных испытаний. Поэтому опыт получен бесценный. Ряд техзаданий по контрактам с Минобороны заметно изменился. Новая техника поставляется уже с учетом этих изменений. С учетом полученного опыта мы вносим изменения и в ту продукцию, которая сейчас разрабатывается. Если говорить в целом - расширяем параметры вертолетов.

- Можете привести конкретные примеры?

Существенно доработан Ми-28, например. В части бортовой электроники, средств связи, приборов ночного видения, тепловизионной техники. Были вопросы с поведением двигателя в условиях стрельб и раскаленного воздуха. Все это учтено в нашей работе.

- В середине июля Андрей Малахов в журнале "СтарХит" сообщил, что с недавних пор вы состоите в браке с Евгенией Васильевой. Так ли это?

- Я бы не хотел комментировать. Потому что это моя личная жизнь. Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает.