S-70i. Вертолеты польской сборки поступают в Чили

22 июля министерство обороны Чили сообщило о получении первой партии многоцелевых транспортных вертолетов Lockheed Martin S-70i Black Hawk International, которые были собраны на заводе PZL Mielec (Польша), сообщает источник 25 июля.

Было поставлено шесть вертолетов по контракту от декабря 2016 года, остальные три поступят в ноябре этого года. В комплектации вертолетов двигатели T700-GE-701D, обшивка кресел пилотов, транспондер APX-117, спасательная лебедка, крепления для десантирования с использованием методов быстрого спуска, метеорадар Primus 701A, фильтры воздухозаборников двигателей, ОЛС FLIR, подфюзеляжный крюк для подвешивания внешнего груза, система SAR DF-500.

До поступления вертолетов польской сборки Чили эксплуатировала один вертолет семейства S-70 Black Hawk, который поступил в 1998 году как машина для перевозки VIP-пассажиров. В настоящее время данный вертолет перестроен для транспортных задач. Новые шесть вертолетов станут началом программы модернизации парка средних вертолетов этого класса в вооруженных силах Чили.

S-70i Black Hawk International предлагаются производителем для различных применений. В военном варианте они используются в Колумбии, Брунее и Турции. Кроме того, "Сикорский" продает эти вертолеты для выполнения задач в интересах служб общественного порядка в Саудовской Аравии, Мексике, Турции, Польше и США.

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