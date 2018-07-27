"Скорпион" не нужен ВВС США

ВВС США не намерены покупать легкий штурмовик Scorpion разработки компании Textron и прекратили его оценку, сообщает источник 25 июля. Сама компания также решила отойти от процесса оценки и сосредоточилась на поддержке программы турбовинтового легкого штурмовика AT-6 Wolverine, который участвует в конкурсе легких штурмовиков для ВВС, победитель которого получит заказ на несколько сотен самолетов.

Управление оценки летной годности военных самолетов ВВС США разрешает использовать результаты его работы для продвижения самолетов на мировой рынок.

"AT-6 является очень важной программой. Любая умная компания перемещает свое внимание и ресурсы на те проекты, которые в данный момент более перспективны, и теперь проект "Скорпион" финансируется исключительно из частных источников", заявил Defense News вице-президент "Текстрон" Билл Харрис на международном авиашоу Royal International Air Tattoo (Великобритания).

В настоящее время ВВС и компания General Atomics выполняют работу по оценке летной годности беспилотников MQ-9B SkyGuardian и SeaGuardian. По сути, SkyGuardian является развитием MQ-9 Reaper. БЛА уже нашел своего первого заказчика - Великобританию, которая может купить от 21 до 26 единиц. Успешная экспортная продажа может открыть "Скайгардиану" двери на рынок США. Также ведется оценка легкого турбовинтового штурмовика Archangel компании IOMAX.

"Текстрон" заявляет, что она снова может перезапустить программу оценки "Скорпиона", если получит заказ от иностранного клиента. Оценка самолета может быть проведена на деньги этого клиента, заявил Харрис.