Морская тактическая ядерная боеголовка для сдерживания России

Администрация президента США Дональда Трампа намерена получить разрешение Конгресса на создание маломощных ядерных боеголовок, запускаемых на БРПЛ Trident II D5, сообщает источник 25 июля.

На разработку этого оружия запрашивается 65 млн долл США, эти боеголовки направлены на сдерживание России. Вероятно, боеголовка имеет обозначение W76-2. Разрешение Конгресса является последней инстанцией для разработки и испытаний новых типов ядерного оружия. Смыслом этой программы является то, что необходимо сдерживать Россию от использования маломощного тактического ядерного оружия. Такого мнения придерживаются республиканцы и Пентагон, однако многие демократы предостерегают, что подобное оружие может снизить порог возникновения ядерной войны.

В более широком смысле предусматривается увеличение финансирования программ создания двух ключевых программ модернизации ядерного арсенала ВВС - новой МБР и крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования.