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27.07.2018
Lenta.ru

Сердюков объяснил отказ Китая от российских двигателей в пользу украинских

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Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков.
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вертолет нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) получит двигатели украинского производителя "Мотор Сич", поскольку головным разработчиком в проекте выступает китайская сторона, заявил РБК глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

"Головным разработчиком в этом проекте является китайская сторона, и им принимать решение, какой двигатель будет стоять на вертолете. Но я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич"", — сказал менеджер.

По его словам, подписание контракта между Китаем и Россией по проекту AHL ожидается "в ближайшее время". "За основную конструкцию отвечаем мы. Вообще в больших вертолетах самое сложное даже не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция", — отметил Сердюков.

Он также заявил, что испытание первого опытного образца двигателя ПД-12В для Ми-26 запланировано на 2020 год, а передача в серийное производство — в 2025 году.

Совместно российско-китайский проект AHL предусматривает создание на базе Ми-26 тяжелого вертолета нового поколения. Россия в программе представлена авиакластером "Ростеха".

Ми-26 — крупнейший в мире серийно производящийся транспортный вертолет. Грузоподъемность машины достигает 20 тонн. Выпускаемый Россией Ми-26 ранее получал украинский турбовальный двигатель Д-136.

26.07.2018
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Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
AC332 AHL
Ми-26
ПД-12В
Компании
Мотор Сич
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
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