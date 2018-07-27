Минобороны РФ планирует закупить почти сто комплектов спецснаряжения для Арктики

Также военное ведомство приобретет 3 тыс. неуправляемых авиационных ракет на сумму 801 млн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минобороны России объявило закрытый аукцион на закупку 93 комплектов спецснаряжения СН-21 в арктическом варианте. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на поставку комплекта специального снаряжения СН-21", - говорится в документе.

Оно будет поставляться в арктическом исполнении. Общий срок поставки товара - конец 2020 года. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 272,3 млн рублей. Исполнитель заказа будет выбран 24 августа 2018 года.

Как следует из документов госзакупок 2014 года, специальное снаряжение СН-21 "Фурнитура" имеет различные модификации: базовое, горное и арктическое. Согласно данным из открытых источников, СН-21 является специальным снаряжением для боевых пловцов.

Также из тендерной документации следует, что военное ведомство приобретет в 2018-2020 годах 3 тыс. неуправляемых авиационных ракет (НАР) на сумму 801 млн рублей.

Закупаться будут 122-мм ракеты С-13ДФ, имеющие боевую часть повышенной мощности с объемно-детонирующей смесью. Они предназначены для поражения наземных целей различного вида - от живой силы противника и бронированной техники до особо прочных укрытий.

Как указывается на портале госзакупок, в 2018 году оборонное ведомство собирается купить 250 таких ракет за 86 млн рублей, в 2019-м - еще 250 на 91 млн и в 2020 году - 2500 ракет на сумму 624 млн рублей.

Неуправляемый авиационный реактивный снаряд (по другой классификации - ракета) С-13 "Тулумбас" был принят на вооружение ВВС СССР в 1986 году. Ракеты применяются на различных российских ударных самолетах для уничтожения наземных целей. Стрельба С-13 ведется из подвесных блоков с шестью направляющими (стволами).