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27.07.2018
Военное обозрение

В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля

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Ещё в марте под Дамаском были замечены танки с тепловизионными прицелами Viper ("Гадюка"). Речь идёт в первую очередь о танках Т-72АВ и Т-55А, которые участвовали в прорыве позиций террористов в Восточной Гуте и при освобождении от террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) Ярмука.

Сегодня сирийские танки с прицелами ночного видения позволяют нанести существенный ущерб боевикам в южных провинциях страны. В частности, в ходе продолжающейся операции по освобождению провинции Дараа.

Тепловизионные прицелы Viper ("Гадюка") создаются в Дамаске на основе зарубежных комплектующих. Дальность обнаружения цели достигает 4 км, распознавания – двух. Прицел имеет функцию по обнаружению цели, которая скрыта за клубами дыма или пыли.

Между тем, с юга Сирии приходят сообщения о боевых действиях САА против террористов, прижимающихся всё ближе и ближе к южным рубежам страны. На севере Израиля несколько раз звучала сирена тревоги, сообщающая о том, что территория страны может подвергнуться обстрелу. В ЦАХАЛ подтвердили тот факт, что несколько шальных снарядов перелетели через пограничный рубеж. По последним данным, два боеприпаса упали в районе озера Кинерет.

Местные жители, отдыхавшие на одном из пляжей, сообщили, что два боеприпаса прилетели с территории Сирии, упав в воду. К счастью, никто не пострадал.

Обращает на себя внимание, что 10-й ТК Израиля сообщил следующее:

Военнослужащие полагают, что обстрел был совершён боевиками ИГ* с использованием установок "Град". При этом обстрел мог быть случайным. Выясняется причина, по которой системы ПВО-ПРО на обстрел не отреагировали. В ответ были нанесены артиллерийские удары по территории Сирии, с которой обстрел и был осуществлён.

Википедия

Пока открыт вопрос, нанёс ли ответный израильский удар хоть какой-то ущерб террористам ИГИЛ*, или "под раздачу" вновь попали войска сирийской правительственной армии?

26.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Сирия
Продукция
Железный купол
Т-72
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1 комментарий
№1
27.07.2018 01:11
Стреляют подконтрольные Моссаду ИГИЛ а обстреливают сирийские войска. Схема отработана за тысячи лет лжи.
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