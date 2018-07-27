В реакторы энергоблока "Академик Ломоносов" началась загрузка топлива

В среду в Мурманске на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" началась загрузка ядерного топлива в реакторы, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

Росэнергоатом, www.rosenergoatom.ru

Работы проводятся на площадке ФГУП "Атомфлот" (входит в "Росатом"). Таким образом, стартовал один из ключевых этапов по подготовке плавучего энергоблока к началу эксплуатации в месте своего основного базирования – в городе Певеке (Чукотка).

Как отметил глава Дирекции по эксплуатации плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) Виталий Трутнев, специалисты приступили к поэтапной загрузке ядерного топлива, сначала в реактор №1, затем – в реактор №2. Реализация планов следующего этапа предполагает осуществление до конца года физического пуска реакторов и начало швартовных испытаний. Указанные мероприятия буду проведены после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора.

Отмечается, что база "Атомфлота" располагает всей необходимой инфраструктурой и специалистами для загрузки топлива и для проведения физического пуска реакторов.

В порт города Певек энергоблок будет отбуксирован в 2019 году.

ПЭБ "Академик Ломоносов" (проект 20870) является головным проектом серии мобильных энергоблоков. Он предназначен для работы в составе ПАТЭС и представляет собой новый класс энергоисточников, созданных с применением российских технологий атомного судостроения. В составе станции две реакторные установки КЛТ-40С, способные вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в обычном рабочем режиме. Этого достаточно, чтобы поддерживать жизнедеятельность города с населением около ста тысяч человек.