Войти
27.07.2018
Военное обозрение

В реакторы энергоблока "Академик Ломоносов" началась загрузка топлива

81
0
0

В среду в Мурманске на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" началась загрузка ядерного топлива в реакторы, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

Росэнергоатом, www.rosenergoatom.ru

Работы проводятся на площадке ФГУП "Атомфлот" (входит в "Росатом"). Таким образом, стартовал один из ключевых этапов по подготовке плавучего энергоблока к началу эксплуатации в месте своего основного базирования – в городе Певеке (Чукотка).

Как отметил глава Дирекции по эксплуатации плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) Виталий Трутнев, специалисты приступили к поэтапной загрузке ядерного топлива, сначала в реактор №1, затем – в реактор №2. Реализация планов следующего этапа предполагает осуществление до конца года физического пуска реакторов и начало швартовных испытаний. Указанные мероприятия буду проведены после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора.

Отмечается, что база "Атомфлота" располагает всей необходимой инфраструктурой и специалистами для загрузки топлива и для проведения физического пуска реакторов.

В порт города Певек энергоблок будет отбуксирован в 2019 году.

ПЭБ "Академик Ломоносов" (проект 20870) является головным проектом серии мобильных энергоблоков. Он предназначен для работы в составе ПАТЭС и представляет собой новый класс энергоисточников, созданных с применением российских технологий атомного судостроения. В составе станции две реакторные установки КЛТ-40С, способные вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в обычном рабочем режиме. Этого достаточно, чтобы поддерживать жизнедеятельность города с населением около ста тысяч человек.

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Ростехнадзор
Росэнергоатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
27.12.2016
Год энергичного развития
13.01.2016
Россия построит АЭС в Египте
25.11.2014
Третий ядерный гигаватт
24.12.2012
Российский проект для большого мира
12.09.2012
Дорогой и единственный «Академик Ломоносов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 02:05
  • 27
ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
  • 27.07 01:54
  • 4
Штурмовая амфибия: чем примечателен малоизвестный броневик "Ансырь"
  • 27.07 01:46
  • 1
На боевое дежурство заступил территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота
  • 27.07 01:22
  • 1
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 27.07 01:14
  • 1
Россия и США изучают все договоры о стратегических вооружениях
  • 27.07 01:11
  • 1
В ЦАХАЛ выясняют, почему промолчал "Железный купол". Обстрел ИГ территории Израиля
  • 27.07 01:01
  • 1
Оружие судного дня: Запад нашел ответ
  • 27.07 00:01
  • 64
"Кинжал" для "Тушки"
  • 26.07 23:46
  • 5
В России рассказали о самонаведении оружия "Судного дня"
  • 26.07 23:01
  • 1578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 22:46
  • 1
Белый дом увлекся закрытостью закупок
  • 26.07 22:16
  • 6
Как спастись от астероидов
  • 26.07 18:43
  • 4
F-15X: "ракетоноситель" для пятого поколения
  • 26.07 18:00
  • 56
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 26.07 14:02
  • 2
США будут наказывать не всех партнеров России